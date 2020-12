Ecco perché tutti hanno iniziato a passare un rasoio all’interno degli stivali alti proprio prima del Natale

Le feste non portano solo gioia e allegria. A volte, infatti, riescono a portare con sé anche delle usanze davvero bizzarre, che molte persone iniziano a utilizzare per risolvere problemi comuni in brevissimo tempo. Uno di questi problemi riguarda gli stivali alti fino al ginocchio. E sono proprio quelli più comuni che si utilizzano per gli outfit del cenone di Natale. Ce ne sono di tutti i tipi, ma in particolar modo, in questo periodo, vanno di moda quelli con il pelo dentro. Questo perché riescono a tenere al caldo il piede. Ma è inevitabile che, a causa soprattutto del pelo che si impiglia alla calza, gli stivali scendano inesorabilmente alla caviglia, causando un fastidio che non dovrebbe esserci durante un giorno di festa. Ed ecco perché tutti hanno iniziato a passare un rasoio all’interno degli stivali proprio prima di Natale!

Stivali alti a Natale, un must che non passa mai

Si sa che gli stivali alti fanno parte dell’abbigliamento perfetto per il cenone del 24 dicembre e per il pranzo di Natale. Infatti, è possibile abbinarli con un’infinità di vestiti, rendendo il proprio outfit perfetto e super elegante! Un consiglio: un vestito bordeaux con degli stivali alti neri farà rimanere tutti di stucco e renderà l’abbigliamento davvero unico!

Ecco come risolvere il problema del pelo

Noi del team di ProiezionidiBorsa, qualche giorno fa, abbiamo già affrontato il problema degli stivali alti che cadono. In questo articolo, infatti, si potranno trovare tutti i consigli e le soluzioni da adottare in questi casi. Ma oggi ci stiamo concentrando proprio sugli stivali alti ricoperti internamente di pelo, perché i metodi per non farli scende sono diversi. Infatti, essendo il pelo interno a causare il fastidio, basterà rimuoverlo. E per assicurarsi di non rovinare lo stivale, basterà passare con grande delicatezza un rasoio (anche elettrico) dal ginocchio dello stivale alla caviglia. In questo modo, gli stivali non scenderanno più ma i piedi rimarranno caldi! E quindi ecco perché tutti hanno iniziato a passare un rasoio all’interno degli stivali alti proprio prima del Natale! Questo trucco geniale eviterà qualsiasi scomodità in uno dei giorni più belli dell’anno!