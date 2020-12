La razza di gatto più affettuosa e dolce che esista al mondo è proprio questa

I gatti sono noti per il loro carattere freddo e distaccato. Infatti, vengono visti come degli animali solitari e poco affettuosi, a prescindere dal rapporto che hanno con il proprio padrone. In realtà le cose non stanno esattamente così. Soprattutto se si scelgono le razze giuste da prendere nella propria casa. In questo articolo, noi di Proiezioni di Borsa, avevamo già descritto le migliori razze di gatto da avere nel proprio appartamento, soprattutto quando si hanno dei bambini. Ma oggi vogliamo presentarne una più nello specifico, spiegando il suo carattere e le sue fantastiche caratteristiche. Perciò, ecco la razza di gatta più affettuosa e dolce che esista al mondo. È proprio questa: il Maine Coon.

La storia e le origini del Maine Coon

Il Maine Coon è un gatto che ha origini nordamericane, come specifica il termine “Maine”. “Coon”, invece, si riferisce alla sua coda, che ricorda quella di un procione. I miti sulle origini di questa razza sono tantissimi, e alcuni possono risultare davvero bizzarri. Per esempio, c’è chi pensa che il Maine Coon sia il frutto di un incrocio tra una lince e un orsetto lavatore. Altri, invece, sostengono che provenga dall’incrocio di 6 razze differenti di gatto. A prescindere dalla sua storia, comunque, questo gatto è entrato negli appartamenti solo una quarantina di anni fa e ha dimostrato di essere un animale presente e amante delle coccole.

Il Maine Coon, il gatto più affettuoso che si possa desiderare

Il gatto Maine Coon, infatti, ama comunicare con il proprio padrone. Si tratta di una razza che miagola spesso, come se volesse essere costantemente in contatto con la sua famiglia umana. Inoltre, adora la compagnia, soprattutto quella di bambini e anziani. E apprezza la vicinanza delle persone e il calore umano. È lui stesso che cerca un contatto, in particolar modo fisico, con le persone che ha intorno. E, altra caratteristica fondamentale che lo distingue da un’infinità di altre razze, è quella di andare d’accordo anche con i cani.

Si tratta di un gatto che raramente diventa aggressivo, e lo fa solo se messo alle strette o in situazioni in cui si sente in pericolo. Inoltre, è davvero insolito per il Maine Coon graffiare chi gli si avvicina. Piuttosto si inizierà a strusciare sulle gambe di chiunque gli concederà attenzioni, facendo le fusa. Perciò, la razza di gatto più affettuosa e dolce che esista al mondo è proprio questa! Ovviamente, il carattere di base ha queste caratteristiche, ma l’atteggiamento del gatto dipenderà anche dall’educazione che riceverà!