Il caldo torrido è fastidioso perché rende ogni azione faticosa e fa sudare, ma spesso è impossibile scegliere un indumento che possa farci sentire più freschi. Diventa arduo indossare qualsiasi cosa anche solo per fare la spesa, figuriamoci se si tratta di un’occasione più elegante. In questi casi la prima regola è sicuramente optare per un tessuto realizzato con fibre naturali, eliminando quelli sintetici. Usiamo qualche trucchetto efficace per non sentire troppo caldo, come ad esempio mettere maglie forate in pizzo Sangallo. Anche gli abiti eccessivamente aderenti non sarebbero consigliati nelle giornate di afa, meglio indossare abiti più ampi e svasati. Quindi, anche con 40°, non è necessario rinunciare allo stile, potremo seguire le mode del momento senza soffrire.

Shorts e bermuda alla moda

Nonostante abbiano spopolato negli anni passati, oggi sono nuovamente nella top ten degli indumenti must dell’estate. Negli anni ‘90 scoppiò la moda dei pantaloncini jeans unisex, altezza ginocchio, che indossavano non solo i ragazzi, ma anche gli adulti. Nonostante provengano dal mondo dello sport, sono diventati a tutti gli effetti un capo comodo e casual, da abbinare facilmente ad una maglia. Gli shorts più corti appartengono ad un’epoca passata, quella delle pin up degli anni ‘50, ma poi divennero un cult negli anni successivi. Oggi, sia shorts corti che bermuda sono indispensabili per essere alla moda, mantenendo comodità e freschezza. Oltre a indossarli tutti i giorni, se abbinati in certo modo, sono anche adatti per le occasioni più formali ed eleganti. Immancabili le fantasie a pois, righe e fantasie geometriche, semplici e di classe quelli a tinta unita con qualche dettaglio luccicante.

I pantaloncini estivi e chic per nascondere fianchi larghi e pancia

Questi capi di tendenza non stanno bene solo a chi ha un fisico asciutto ed esile, perché anche le curvy possono indossarli. Alcuni modelli, infatti, aiutano a nascondere i rotolini in eccesso sui fianchi e nella pancia, facendoci apparire più magre. Gli shorts con taglio a farfalla e vita alta, versione denim, definiscono il punto vita e cadono morbidi sui glutei e cosce, sono da indossare sia per andare al mare che durante il giorno. Più eleganti, invece, sono i bermuda in lino o ricamati larghi, con cinturino sopra l’ombelico e vita alta, snelliscono il fisico e sono molto confortevoli.

Quali scarpe abbinare

Sono questi i pantaloncini estivi e chic ideali per combattere il caldo più afoso e non rinunciare alle tendenze del momento, ma quali scarpe abbinare?

Semplice, tutto dipenderà dallo stile che vogliamo ottenere. Espadrillas, sneakers o scarpe di tela sono i modelli da scegliere se dobbiamo camminare comode e vogliamo un look più sportivo. Puntiamo a sandali gioiello, décolleté con tacco, le immancabili mules o le zeppe in sughero o iuta per essere più sensuali, ma con raffinatezza.

