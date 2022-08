Stiamo organizzando le prossime vacanze ma non abbiamo ancora le idee chiare. L’unica certezza è che mon amiamo mescolarci alla confusa massa dei turisti di agosto. Così abbiamo scelto di attendere settembre, per regalarci l’ultimo sole prima di ottobre. Incerti su quale sarà la nostra meta, vorremmo che fosse un luogo dove la natura e il buon cibo sono protagonisti. Abbiamo pensato a quale potesse essere una delle regioni d’Italia capace di offrire tutto questo. Alla fine si è scelto di parlare dell’Abruzzo. Una regione che negli anni ha dovuto affrontare molte difficoltà, ma che ha mantenuto intatta la sua bellezza selvaggia. Tra tutti i suoi luoghi, ecco 3 borghi d’Abruzzo per una vacanza da sogno da fare in questa meravigliosa regione. Per chi ama il mare si presentano spiagge stupende, dove la Costa Adriatica dà il meglio di sé con spiagge sabbiose e zone verdi. Poi un lago che sorge sotto una distesa di pini. Ma scopriamo questi luoghi insieme e perché vale la pena visitarli almeno una volta nella vita.

3 borghi d’Abruzzo per una vacanza da sogno al mare e al lago

Ci troviamo a Scanno, nell’Alta Valle del Sagittario. Qui le montagne sorgono imponenti a fare da sfondo a un piccolo paese di vicoli e antiche botteghe. In perfetta sintonia con la natura incontaminata, Scanno ha una particolarità. Esso nasce ai piedi di un lago dal colore blu ghiaccio, chiamato la Perla d’Abruzzo. Nelle sue acque ci potremo ristorare grazie alla presenza di uno stabilimento balneare attrezzato e di altre piccole spiagge. Il relax e il buon cibo faranno il resto. Non dimentichiamoci di provare il pan dell’orso, un famoso dolce a forma di cupola ricoperto da un sottile strato di cioccolato. Ancora, per chi ama la carne, gli arrosticini di pecora sono una prelibatezza.

Passiamo al mare e andiamo a Pineto. Una spiaggia chilometrica caratterizzata da sabbia fine e dorata lascerà il visitatore a bocca aperta. Ma la pineta che costeggia questo tratto di costa è una delle attrazioni più amate. Non solo offre sempre un riparo contro il caldo ma è ricca di piste ciclabili e cammini dove ammirare la natura. Tra Pineto e Silvi, l’area marina protetta Torre del Cerrano accoglie un museo del mare, un giardino mediterraneo e un fondale cristallino. La Torre, invece, fungeva da baluardo di difesa contro le invasioni ottomane e oggi è sede di una biblioteca e di un importante centro di Formazione Veterinaria. Un posto davvero magico dove trascorrere le proprie vacanze.

