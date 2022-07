È ormai risaputo quanto la sedentarietà possa essere distruttiva per l’essere umano, non aiuta a mantenere il fisico in forma e crea diverse problematiche. Basta trovare un po’ di stimoli e l’attività giusta per fare qualche esercizio a settimana. Potremmo fare una camminata veloce o una corsa lenta nel nostro quartiere e risparmiare sull’iscrizione in palestra. Ma alcuni sono decisamente impreparati e non posseggono l’abbigliamento giusto. È facile così rinunciare a un’ora di allenamento perché scoraggiati dalla scomodità delle nostre scarpe, che magari non sono adeguate e ci causano dolori. In base al tipo di attività che vogliamo svolgere è indispensabile indossare delle calzature confortevoli, adatte al nostro piede, che possano limitare infortuni alla caviglia.

4 scarpe da donna comode ed economiche per camminare veloce e correre, da indossare anche con i pantaloni larghi

Acquistare delle scarpe adatte all’attività fisica non vuol dire svuotare il portafoglio. In base al nostro livello di preparazione, potremo optare su alcuni modelli. Essendo particolarmente pratici e comodi, e anche esteticamente gradevoli, potremmo sfruttarli per tutti i giorni, per le nostre vacanze e per fare qualche gita. In realtà, bisognerebbe valutare in che tipo di terreno cammineremo o correremo, la pendenza, il livello di flessibilità, traspirabilità e stabilità della calzatura.

Anche se non siamo degli atleti è importante non scegliere a caso ma cercare un modello versatile e funzionale, che abbia dei materiali di qualità. Lasciamo perdere le classiche sneakers per queste attività e optiamo per una scarpa più leggera e suola flessibile, per agevolare il movimento della camminata.

Per iniziare, potremmo optare tra queste 4 scarpe da donna comode ed economiche per camminare e fare un poco di attività fisica, ma anche per sbrigare normali commissioni. In più sono ideali da abbinare con pantaloni larghi ed a palazzo di vari tessuti, senza rinunciare alle tendenze del momento.

I modelli

Grande vestibilità per il modello in gomma Noiz della Kappa, flessibile e confortevole, adatto per la corsa e per lunghe camminate. È disponibile in vari colori ed è unisex, semplice ed elegante dal punto di vista estetico, potremmo trovarlo in vendita a partire da 30 euro circa.

Adatte anche a chi possiede un piede con la pianta larga, le morbide scarpe New Balance Fresh Foam Arishi V3 potrebbero essere il modello che cerchiamo a meno di 60 euro. Ideali per chi vuole cominciare a praticare brevi corse, comode per camminare velocemente sull’asfalto.

Le Asics Gel Excite 9, acquistabili a circa 55 euro, sono ideali per chi corre abitualmente o occasionalmente e non vuole rinunciare al comfort, grazie all’estrema flessibilità.

Le Nike Pegasus Trail 4 sono estremamente versatili, disponibili in varie fantasie, dal design molto originale e allegro. Potrebbero essere l’ideale anche per chi vuole camminare in montagna o per fare una camminata a passo lento o sostenuto. Per le loro prestazioni elevate, l’affidabilità, l’elasticità e l’ammortizzazione il prezzo sale a circa 90 euro, ma potremmo approfittare degli sconti per trovare qualche imperdibile occasione.

