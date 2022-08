Non è semplice riuscire ad accettare il proprio fisico, per raggiungere l’equilibrio tra corpo e mente non serve avere una taglia da sfilata di moda. Anche chi ha un corpo invidiabile, spesso, può non piacersi, perché si fissa su piccoli particolari. Il vero obiettivo non è raggiungere i centimetri perfetti, ma volersi bene e valorizzare il proprio fisico con raffinatezza.

Se ci sentiamo seducenti e affascinanti, i chili in più sulla bilancia non saranno un problema. Per diffondere maggiore autostima e fiducia in sé non dobbiamo trascurare, infatti, il lato estetico, manifestiamo la nostra personalità con stile attraverso gli abiti giusti.

I vestiti lunghi estivi casual ed eleganti che stanno bene anche alle curvy

I Brand più importanti e famosi propongono dei vestiti e completi spettacolari per donne curvy, ma che si adattano perfettamente a fisici più asciutti. I loro costi, però, potrebbero non essere alla portata di tutti, usiamoli invece come modello per trovarne altri a prezzi più economici.

Quest’anno sicuramente l’indumento cult e immancabile è l’abito lungo, proposto in diverse varianti e tessuti. Solitamente, aggiunge un tocco di eleganza e femminilità, anche nelle versioni più casual. Partendo dai colori, l’estate 2022 apre le porte ai colori frizzanti, che però bisogna usare con attenzione se abbiamo qualche rotolino in più.

Sarebbe meglio optare per i colori più scuri e sobri per sembrare più alte e magre, come un blu o un verde scuro. Aggiunge una nota chic l’elemento luccicante, come, ad esempio, il filato in lurex, mentre dona allegria la fantasia floreale.

I modelli sì

Scegliamo i vestiti lunghi estivi casual ed eleganti a seconda del nostro fisico. Se vogliamo apparire più slanciate, nascondiamo abilmente i difetti con alcuni modelli di tendenza. Abbineremo poi scarpe ed accessori in base all’evento, non tralasciando la comodità.

Indossiamo quelli lunghi fino alle caviglie e più stretti in vita, se vogliamo valorizzarla, con lo scollo a V e maniche a pipistrello. Sia di velo che in altro tessuto, le maniche corte senza spalline, sono ideali per nascondere le braccia a tendina ed essere sensuali. Se invece vogliamo nascondere la parte superiore, optiamo per quelli larghi in georgette, di diversa lunghezza, ma con tagli irregolari. Un evergreen è il modello kimono rivisitato con tessuti leggeri e tagli più morbidi, sia monocolore che con fantasia orientali è un look alla moda che fa apparire più snelle.

Altri trucchetti

Facciamoci ispirare dalle tendenze del momento per trovare spunti nuovi da aggiungere al nostro guardaroba, per definire al meglio il look che abbiamo scelto. Poi usiamo degli utili accorgimenti per definire meglio le forme come l’intimo modellante e traspirante. Per slanciare il fisico scartiamo le scarpe con la punta eccessivamente tonda, che non accorciano le gambe.

Non sono l’ideale le strisce orizzontali, perché allargano la pancia, meglio quelle verticali. Per noi sbagliare fantasia, nell’indecisione meglio indossare abiti in tinta unita, potremo abbellirli con tantissimi accessori.

Lettura consigliata

Ecco quali scarpe basse e sneakers indossare con vestiti lunghi estivi eleganti più 3 abiti che snelliscono pancia e fianchi