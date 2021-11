L’invito alla cautela contenuto nel report Attenzione alle azioni Diasorin le cui quotazioni sono vicinissime alla formazione di un triplo massimo è stato molto efficace. Come si vede dal grafico, infatti, area 206,2 euro rappresenta una fortissima area di resistenza. Già ben due volte nel corso del 2020 aveva frenato l’ascesa delle quotazioni e provocato un profondo ritracciamento. Scenario che si è ripetuto anche nel 2021 provocando il ritorno in area 140 euro.

Se la storia si dovesse ripetere le quotazioni di Diasorin potrebbero tornare in area 140 euro. Quindi, il titolo Diasorin si candida a un ribasso per le prossime settimane. Una conferma importante in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 162,85 euro.

I rialzisti, invece, nel caso della rottura del triplo massimo avrebbero la meglio facendo dirigere le quotazioni verso il I obiettivo di prezzo in area 242,8 euro.

Che comunque l’investimento sul titolo sia molto interessante è confermato da uno studio statistico pubblicato già in un precedente report. La probabilità di un rendimento positivo per un investimento della durata di 10 anni su Diasorin è del 100%.

La valutazione del titolo

L’azienda ha riportato un solido risultato nel terzo trimestre con guadagni e ricavi migliori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, anche se i margini di profitto sono stati più deboli. In particolare i rincari sono aumentati di oltre il 50%.

Allo stato attuale il titolo presenta un discreto livello di sopravvalutazione. Con un rapporto P/E a 32,71 volte gli utili stimati per il 2021, l’azienda opera a livelli piuttosto significativi di multipli degli utili. Inoltre, il rapporto “enterprise value to sales” della società è tra i più alti al mondo.

Dalla sua Diasorin ha un rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Secondo gli analisti la raccomandazioni media è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 5% circa.

Il titolo Diasorin si candida a un ribasso per le prossime settimane: le indicazioni dell’analisi grafica

Diasorin (MIL:DSA) ha chiuso la seduta del 18 novembre in rialzo rispetto alla seduta precedente dello 0,41%, chiudendo a quota 184,5 euro.

Time frame settimanale