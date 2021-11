L’autunno arriva e si tinge di arancione. La zucca è uno degli ortaggi invernali più apprezzati e benefici per il corpo umano. Povera di calorie, è in grado di fornire un ampio ventaglio di vitamine. In primis la vitamina A, importante per la salute della pelle, gli occhi e protegge gola e polmoni. La vitamina C, come sappiano, è amica delle difese immunitarie. La E, invece, è un potente antiossidante che rallenta l’invecchiamento.

La zucca è anche una grande fonte di sali minerali importanti per la salute delle ossa. Pochi sanno che la zucca contiene anche l’ormone del buonumore, la serotonina. Ecco perché mangiando un piatto a base di zucca l’umore si rallegra. Per finire, la zucca è un ingrediente straordinario della natura.

La sua versatilità l’ha resa protagonista di tantissime ricette, della tradizione e innovative. Per esempio, forse non abbiamo mai assaggiato una zucca al forno così croccante e impazziremo al primo morso. Ma come si fa a pulire e tagliare la zucca? In questo articolo capiamo che sbucciare e pulire la zucca in pochissimi minuti senza fatica è facile con questi 2 incredibili trucchi.

Togliere o lasciare la buccia

Una delle fasi più delicate della pulizia della zucca è l’eliminazione della buccia. Le varietà di zucca sono tante, la gran parte hanno una scorza dura e difficile da togliere. In alcuni casi la buccia è più sottile (come nella zucca delica o nell’hokkaido). Per questa ragione può essere mangiata senza essere tolta.

In altri casi la buccia è più spessa. Per ricavare la polpa, dunque, è necessario eliminarla. Ma non buttiamola, perché esistono delle ricette fantastiche proprio con buccia di zucca. L’unica accortezza è verificare che la zucca provenga da agricoltura biologica. Ma come si elimina la buccia senza fatica e senza il rischio di tagliarci le mani?

Sbucciare e pulire la zucca in pochissimi minuti senza fatica è facile con questi 2 incredibili trucchi

Il primo infallibile metodo è quello del forno. Consiste nel cuocere la zucca intera o parte di essa all’interno del forno caldo. Prima laviamone l’esterno per rimuovere terra e sporco. Poi, se la stiamo cucinando intera, effettuiamo solo un piccolo taglio sulla superficie.

A seconda della varietà serviranno dai 20 ai 25 minuti. La buccia comincerà a staccarsi da sola dalla polpa. In seguito, dovremo solo aprirla e con un cucchiaio rimuovere i semi.

Ma ecco un’altra tecnica ancor più veloce. Invece del forno, utilizziamo il microonde. Introduciamo la zucca intera (scegliamone una piccola che possa entrare nel fornetto). Selezioniamo dal display la massima potenza (650 W) e mettiamo in funzione per 3-4 minuti. Trascorso questo tempo la zucca sarà pronta per essere pulita con un cucchiaio.