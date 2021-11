L’arrivo del freddo ormai esorta ad abbandonare definitivamente i vestiti estivi. Col cambio di stagione niente più magliette a manche corte, pantaloncini e gonne leggere. Tuttavia, c’è un capo che rientra nei nostri cassetti. L’inverno è la stagione dei collant. Pesanti, sgambati, calze a rete, 10 o 50 denari. Le calze per le donne sono come una doppia pelle. Dalla pelle nuda, le gambe vengono avvolte e sagomate da collant e calze.

Ecco perché bisogna cercare di indossare quelle che ci fanno sentire più a nostro agio. La scelta è davvero ampia e non si tratta soltanto di scegliere la decorazione che ci piace. Parliamo di un accessorio che può determinare il nostro stile e anche aiutarci a coprire qualche piccolo difettuccio. Abbiamo visto che è impossibile resistere al brillante colore di tendenza autunno 2021 per vestire con classe. Ma sono da non lasciarsi sfuggire questi 4 irresistibili nuovi modelli di collant per l’inverno emblema di femminilità.

Infatti, collant e calze quest’anno hanno una caratteristica in comune: sono creati per stupire e conquistare. Decori, lavorazioni, loghi, disegni. Tutto ha come obiettivo quello di far cadere l’occhio sui dettagli. Ed ecco come la moda ha scelto di celebrare le nostre gambe.

Da non lasciarsi sfuggire questi 4 irresistibili nuovi modelli di collant per l’inverno emblema di femminilità

Si parte con gli immancabili collant a pois. Ovviamente neri, quest’anno vanno di moda velati e abbinati a gonne mini e stivaletti aggressivi. Sappiamo bene che il total black è in grado di attirare l’attenzione. I pois sono in grado di sdrammatizzare e al contempo rendere sensuale un outfit monocromatico come questo.

Ma se i pois ci sembrano troppo scontati, ecco che arrivano i graffiti. Le calze della moda autunno inverno 2021 2022 vogliono disegni unici e irripetibili. Così l’universo delle calze da 30 e 40 denari punta su fantasie a righe, trapezi, zebrati e decori barocchi. È la musica che si riversa nella moda. Ecco il ritmo pop nelle fantasie delle calze.

Si punta a stupire con l’abbinamento collant e maglia. La fantasia si ripete sopra e sotto ma viene spezzata da una mini gonna nera, come suggerisce il marchio Miu Miu. E se proprio vogliamo puntare sulle gambe, come non farlo mettendo in mostra il logo. La logomania sulle calze è una tendenza relativamente nuova ma di notevole successo. Modelli velati e non, mostrano i loghi o le iniziali degli stilisti e delle case di moda.