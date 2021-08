Ogni anno alle porte dell’autunno viene eletto il colore che accompagnerà la moda invernale. Quest’anno pare impossibile resistere al brillante colore di tendenza autunno 2021 per vestire con classe. Si tratta del colore verde, legato al vegetale e alle sfumature dello smeraldo. Gli stilisti scelgono questo colore che pare un portabandiera della sostenibilità e dell’ecosistema da salvare. Non per nulla il verde viene considerato il colore della speranza per antonomasia. Evidentemente il legame con il mondo naturale dona a questo colore un significato positivo.

Anche nella cultura orientale il verde è connesso al chakra del cuore. Esso rappresenta l’amore privo di condizionamenti e la nobiltà d’animo. Tuttavia non tutti i verdi sono ammessi. Il verde prescelto per la tendenza moda autunno inverno 2021 è il verde pastello. Un verde ricco di luce, che fa strabuzzare gli occhi e cattura l’attenzione su chi l’indossa. Per questa ragione il colore diventa protagonista a dispetto della forma. I capi d’abbigliamento sono caratterizzati da tagli semplici, spesso squadrati, ma eleganti e geometrici. Vediamo allora tutte le idee su come indossare e valorizzare il verde brillante nel nostro vestiario.

Se si considerano gli abbinamenti di colore, si è detto che il verde deve essere protagonista. Eppure non disdegna alcuni colori. Per la precisione si tratta di un non colore. Il verde smeraldo viene accostato al nero come binomio cromatico. In questo modo, col verde si spezza la rigidità e si creano spiragli di luce. Un modo perfetto per valorizzare il capo indossato e renderlo speciale. Così ad un pantalone nero si accosta un maglione verde a trama grossa. Oppure viceversa, top total black e pantaloni larghi verde acceso. Ancora l’accostamento può essere fatto tra vestito elegante verde e scarpe decolleté o stivali neri.

E perché non considerare questo colore per uno o più accessori. Un look composto da tailleur elegante nero e una fascia verde che cinge la vita, oppure una collana, un foulard o una borsa vistosa dello stesso colore. E se non fosse nero, perché non abbinare un colore meno neutrale come il lilla. L’effetto è elegante e al contempo intenso, nuovo, ma moderato. E se il lilla non ci piace, allora scegliamo di abbinare il beige. I risultati migliori vedono l’unione di vestito o maglione verde acceso con sopra una giacca beige, oppure indossato con pantaloni o gonna dello stesso colore.