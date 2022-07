Chi ama le piante ammira il loro colore e si lascia affascinare dalla bellezza dei fiori o dalla lucentezza del fogliame. Ma c’è una caratteristica che ce le rende care più di ogni altra cosa, il profumo. Le piante che profumano hanno una marcia in più ed esercitano un grande potere seduttivo. Spesso memorizziamo l’odore e lo leghiamo a ricordi lontani e piacevoli. Avere la casa e il giardino profumati delicatamente di fiori olezzanti può essere fonte di piacere indescrivibile. Oggi ci occuperemo esclusivamente di piante profumate in grado di riempire la nostra casa di aromi delicati e fioriti.

Un vero gioiello della natura

Una pianta dal fascino sottile è la Plumeria, originaria delle zone caraibiche e conosciuta con il nome di frangipani. Infatti è un vero gioiello della natura ed emana un profumo complesso, dolce e speziato nello stesso tempo. È un’essenza molto apprezzata in profumeria e usata per comporre profumi molto conosciuti come Beige di Chanel, per esempio. È un sentore dal fascino sottile e poco invadente di grande raffinatezza e eleganza.

Non bisogna essere giardinieri provetti per coltivare la Plumeria che non richiede cure particolari. Essendo una pianta originaria delle zone caraibiche ama il caldo e il sole e teme invece le basse temperature. Non resiste a temperature inferiori ai 5 gradi e deve pertanto in questi casi essere spostata in un luogo riparato. Per questo se si abita in una zona fredda è preferibile coltivarla in vaso e spostarla d’inverno in un luogo riparato. Se avrà le giuste quantità di acqua, sole e concime regalerà abbondanti e profumatissime fioriture per tutta l’estate diffondendo il suo inconfondibile profumo.

Casa e giardino meravigliosamente profumati per tutta l’estate con queste piante esotiche che resistono al caldo e si coltivano facilmente

La Mandevilla suaveolens emana il suo profumo di notte in una magica segretezza, con note fresche e agrumate. Anche se posta in giardino diffonderà il suo profumo fino all’interno della casa. C’è qualcuno che ama piantarla vicino alla camera da letto per godere tutta la notte della profumata fragranza. Questa pianta è originaria del Sud America con il nome di gelsomino del Messico. È una rampicante con fiori grandi e tubiformi che formano una corona stellata di cinque petali ed emana una fragranza dolce e persistente. Si può coltivare sia in vaso che in piena terra. Ama le posizioni soleggiate e luminose e sopporta bene le alte temperature. In inverno occorre ripararla dal freddo. Se coltivata in vaso bisogna sceglierlo di grandi dimensioni e spostarlo all’interno in ambienti freschi e luminosi quando le temperature si abbassano notevolmente. Avremo casa e giardino meravigliosamente profumati per tutta l’estate.

