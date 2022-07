La cucina giapponese, negli ultimi anni continua ad avere sempre più successo. I ristoranti che offrono questo servizio sono sempre più affollati da clienti che assaporano le delizie preparate e in particolare il tanto prelibato e noto sushi.

Non si conoscono ancora le sue esatte origini perché molti popoli, dal Giappone alla Corea ne rivendicano la paternità. Il sushi, in origine era il metodo utilizzato dai cinesi per conservare il pesce appena pescato. Poiché non si poteva congelare, il pesce fresco veniva salato e poi arrotolato nel riso fermentato, che ne permetteva la conservazione. Col trascorrere del tempo questo procedimento si è trasformato in un piatto da gustare.

Il sushi è il piatto più noto della cucina giapponese, l’ingrediente principale è il riso accompagnato da altri alimenti come il pesce crudo oppure cotto, alghe, uova, verdure e altro. Il termine sushi vuol dire aspro proprio perché il suo condimento è una combinazione tra aceto, zucchero e sale.

Per gustare a pieno il sushi ed evitare di fare brutte figure, occorre essere a conoscenza di alcune regole o errori da non fare.

Ora andremo a spiegare come gustare il sushi correttamente evitando questi comuni e banali errori che alcuni commettono.

Lo zenzero

Mai unire lo zenzero con il pesce!

Un errore comune è mettere lo zenzero sul sushi, perché la spezia va mangiata solo e unicamente per pulire la bocca e passare a un differente boccone.

Il wasabi

Il wasabi è una radice con un sapore abbastanza forte. Da non bagnare nella salsa di soia perché ne rovinerebbe il gusto. Con il wasabi possiamo accompagnare qualche pezzetto di pesce.

La zuppa di Miso

Si consiglia di bere la zuppa di Miso direttamente dalla ciotola, senza usare il cucchiaio.

Come gustare il sushi correttamente e il ruolo delle bacchette

Le bacchette di legno si appoggiano sul poggia bacchette oppure ai lati del piatto e non inserite nel riso o sistemate sul bordo. È sempre bene mangiare il sushi sapendo usare correttamente le bacchette, senza utilizzare le forchette.

Il ramen

Il ramen è una zuppa giapponese i cui ingredienti sono carne, noodle e uova. Per apprezzare e “dare onore” alla zuppa, dobbiamo sorseggiata facendo rumore.

