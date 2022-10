Il cambio di stagione porta con sé anche un repentino cambio d’umore. Spesso si è più svogliati nel fare le cose e la mente è ancora in vacanza oppure si pensa già a quelle che sono le vacanze di Natale.

Per trovare un giusto equilibrio è necessario trovare del tempo per se stessi. Ritagliarsi dei momenti unici e delle giornate da passare in famiglia o con il proprio partner. E perché no, anche da soli. Ci sono moltissime persone che amano, ad esempio, viaggiare da sole oppure andare al cinema da sole.

L’Italia e le sue meraviglie

L’Italia è piena di posti magnifici dove rifugiarsi. Da Nord a Sud, in piccoli borghi o villaggi di montagna, possiamo trovare il nostro spazio, un momento dedicato a noi e al nostro relax.

Le attività da fare sono moltissime e ogni regione ne offre diverse. Perché se siamo in montagna possiamo fare delle passeggiate in posti spettacolari, in collina possiamo visitare dei borghi storici, gustare cibi tipici e scoprire l’entroterra.

Alcune regioni in determinati periodi dell’anno attirano molti più persone. A fine estate le località di mare si svuotano e si riempiono così quelle di montagna durante l’inverno. Il Trentino Alto Adige è una di quelle regioni che con l’arrivo dell’autunno e poi dell’inverno è assolutamente da vedere.

Paradiso di benessere in Trentino Alto Adige dove rilassarsi nel weekend

È un posto che si trova vicino Trento. Quindi, assolutamente perfetto se vogliamo vivere un pochino la città ma allo stesso tempo vogliamo anche rilassarci un pochino lontani da questa.

Parliamo di Comano Terme che è un comune sparso della provincia autonoma di Trento in Trentino Alto Adige. Dalla città dista circa 25 minuti, quindi è sicuramente molto facile raggiungerla. Ad esempio, possiamo dormire a Comano, rilassarci qui e poi andare a fare un giro per cena a Trento, che è una splendida cittadina.

Ora, il nome di questo comune sicuramente ci dà un indizio che non possiamo ignorare. Infatti, qui sono presenti le terme. E diventa allora un luogo perfetto dove rilassarsi veramente.

Ci sono moltissime sistemazioni in questa zona che hanno le terme vicine. Ci sono poi invece alberghi che hanno internamente la presenza della terme. E quindi il soggiorno sarà sicuramente magico e rilassante.

I dintorni poi sono semplicemente spettacolari. Qui possiamo visitare moltissimi castelli, laghi, cascate e altri piccoli borghi dove sembra che il tempo si sia fermato. Ecco trovato un paradiso di benessere in Trentino Alto Adige dove rilassarsi nel weekend in famiglia, col partner o da soli. Se, però, amiamo il mare siamo ancora in tempo per mettere i piedi a mollo in alcune località.

