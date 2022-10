Per poter fare delle predizioni in campo astrologico gli esperti si basano sul movimento in tempo reale dei pianeti. Infatti, il loro transito può portare del beneficio ad alcuni nativi zodiacali invece che ad altri. Nel complesso in questo modo si può verificare l’andamento del mese più o meno per tutti e 12 gli archetipi che compongono lo zodiaco.

Per questo oggi ne scopriamo uno che riguarda il pianeta per eccellenza dell’amore e della bellezza. Infatti, è armoniosa e delicata questa Venere che dispenserà tante belle sorprese soprattutto a questi segni. Scopriamoli assieme.

Venere a confronto con l’archetipo della Bilancia

Si tratta del passaggio di Venere in Bilancia, iniziato da poco che durerà per circa un mesetto. Il corpo celeste secondo gli studiosi si trova in domicilio, quindi a casa propria. Questo significa che il segno della Bilancia è governato da Venere stessa e quindi esprime in maniera coerente le sue qualità.

Il settimo simbolo dello zodiaco è infatti un segno di aria armonioso che unisce i tratti della giustizia con quelli della bellezza. È noto, infatti, per il proprio gusto estetico e per il senso di etica che lo permea.

A differenza dell’altro domicilio di Venere, ovvero il Toro, ha delle tendenze meno goderecce e sensuali, ma più cervellotiche. Infatti, mentre il primo è in grado di apprezzare le comodità, il cibo e i piaceri della vita, la seconda ha un talento naturale per cogliere la bellezza al primo sguardo ed esaltarla.

Armoniosa e delicata questa Venere porterà fortuna a questi segni zodiacali

Per questo motivo in questo periodo è opportuno per tutti i segni zodiacali dedicarsi alla cura di sé stessi e alla autoconsapevolezza. Grazie al transito, infatti, è possibile armonizzare i contatti con gli altri e ristabilire l’equilibrio anche avvalendosi delle proprie doti comunicative.

I più fortunati sono coloro che hanno dei forti valori in Bilancia ma anche gli altri segni di Aria. Fra questi ci sono dunque l’Aquario e i Gemelli. A non passarla così bene, invece, sono l’Ariete che subisce l’opposizione del Sole e di Venere stessa.

Questo segno, infatti, non è conosciuto per essere particolarmente diplomatico e per questo motivo non si trova a proprio agio in questo genere di energie. Lo stesso vale per i segni di Terra e Acqua che hanno un approccio più stabile ed emotivo alla vita.

