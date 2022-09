Quante volte ci siamo ritrovate davanti all’armadio confuse, senza sapere quale giacca o cardigan abbinare al nostro outfit? Spesso, anche quando l’outfit è perfetto, si rischia di compromettere il proprio stile e l’intero look a causa di un cardigan troppo lungo. Ma non possiamo neanche morire di freddo. Fortunatamente, non occorre correre al primo negozio di abbigliamento per comprare copri spalle e giacche corte. Possiamo usare il nostro cardigan preferito e limitarci ad accorciarlo. E non bisogna essere delle sarte provette, perché possiamo accorciarlo senza tagliarlo, che sia di cotone, invernale o sintetico.

Come accorciare un cardigan lungo di cotone o invernale senza tagliarlo

Ci siamo cimentate tutte in idee alternative per rendere più corto il nostro cardigan lungo. C’è chi lo lega in vita con improbabili fiocchi ingombranti, chi mette una cintura bella grossa in vita per dargli anche un aspetto più sciancrato e chi decide di dare un taglio netto con le forbici. Sono idee senz’altro valide, a seconda dei casi. Ma esistono due modi alternativi per accorciare il cardigan lungo senza ricorrere a metodi drastici. Il primo è perfetto in caso di cardigan con bottoni. Dovremo abbottonarlo e arrivati agli ultimi due bottoni, ci basterà attaccare l’ultima asola al penultimo bottone, e dall’altro lato procedere attaccando l’ultimo bottone alla penultima asola. In questo modo, il cardigan risulterà accorciato sul davanti, creando onde morbide, senza coprire la nostra bella gonna o pantalone elegante.

Accorciare un cardigan di lana o senza bottoni

Un’altra idea per accorciare un cardigan lungo, ideale per quelli senza bottoni, consiste nell’indossare il cardigan al rovescio (con l’apertura sulla schiena, per intenderci), prendere l’estremità inferiore e farla passare dietro al collo. Il cardigan si trasformerà in un copri spalle avvolgente, senza alterare il nostro look. Nessuno si accorgerà del nostro piccolo segreto. Esistono tanti modi anche per accorciare le t-shirt senza macchina da cucire. Ci si può davvero sbizzarrire. Oggi approfondiamo anche il capitolo maglioni.

Accorciare un maglione senza tagliare

Per i maglioni la questione è diversa. Dovremo procurarci una cintura un po’ stretta, avvolgerla alla vita sopra il magione e tirare il tessuto del maglione sopra la cintura fino a ricoprirla interamente. In questo modo il maglione sformato, lungo ed ingombrante, diventerà più corto, senza coprire le nostre forme e lasciando il giusto spazio a jeans, pantaloni o gonne che meritano di essere valorizzati. Possiamo fare lo stesso anche senza cintura, usando un bel reggiseno sportivo, con fascia. Prendiamo le estremità inferiori del nostro maglione e infiliamole dentro la fascia del reggiseno. Otterremo lo stesso effetto crop-top senza il fastidio di una cintura stretta in vita. Ora sappiamo bene come accorciare un cardigan lungo di cotone o un maglione, senza ricorrere alla macchina da cucire o deturparne definitivamente la forma con un paio di forbici. Non ci resta che prepararci per uscire.

