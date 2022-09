Non sempre si possono acquistare i migliori cellulari in circolazione. Soprattutto quando i prezzi sono molto alti e superano persino i 1.000 euro. È convinzione, forse dovuta alla pubblicità, che se non appartengono ad una fascia alta, i cellulari non possono avere buone prestazioni. Invece vedremo che, anche nella fascia più bassa, si possono trovare dei cellulari discreti.

Cellulari resistenti a polvere e urti

Intanto esistono dei cellulari che sono differenti dalla maggior parte degli altri. Hanno come caratteristica di essere particolarmente protetti contro gli urti e contro polvere ed acqua. Sono degli apparecchi destinati ad usi specifici per le persone che lavorano sulle piattaforme marine, esploratori e così via.

Nelle condizioni estreme un semplice cellulare non basta. Infatti se è vero che alcuni sono protetti dagli spruzzi e dalla polvere, non lo sono però in generale contro gli urti o le forti piogge. Inoltre un semplice urto potrebbe incrinare il vetro o danneggiare qualche componente interno. I cellulari più resistenti ad urti e polvere, invece, sono dotati di tutte quelle protezioni che occorrono al caso.

I migliori cellulari da comprare a settembre 2022 sotto i 200 euro di prezzo

La fascia dei 200 euro, indica proprio gli smartphone più accessibili economicamente. Tuttavia è possibile tra questi trovare degli apparecchi di buona fattura. Vediamo allora quali sono i cellulari che si pongono fra i migliori in questa fascia.

Un cellulare che ha un buon rapporto qualità prezzo è Xiaomi Redmi Note 11. Messo in vendita a febbraio 2022 è dotato di vuoi un buon disegno classico. Possiede uno schermo di tipo OLED, il reparto fotografia migliorato rispetto al modello precedente. Altri punti di forza sono delle buone prestazioni generali, per essere un telefono economico e anche un’eccellente autonomia. I punto che potrebbe lasciare qualcuno a bocca asciutta è che non è un telefono 5G. Il prezzo si aggira intorno ai 180 euro.

Tra i migliori cellulari da comprare a settembre 2022 c’è il Samsung Galaxy A22 5G. Uscito a luglio 2021, come si scorge dal nome è un telefono che supporta le connessioni 5G. Questo modello si presenta con un’ottima autonomia di carica, possiede un processore efficace e multitasking. Per la fotografia ha uno scatto a 48 Mpx di buona qualità, almeno per le foto scattate di giorno. Punti deboli sono uno schermo che potrebbe avere una migliore colorimetria e semmai un po’ più di potenza, per chi ama il gaming. Il prezzo si aggira sulle 200 euro.

Il buon compromesso qualità prezzo

Una scelta interessante di compromesso fra qualità e prezzo è il Samsung Galaxy A13, in commercio da marzo 2022. Lo si trova sotto i 160 euro e presenta uno schermo Full HD. Punti di forza, oltre al prezzo, sono una buona autonomia di batteria, un doppio slot per carte SIM. Tra i punti deboli da notare la ricarica un po’ lenta, una certa mancanza di potenza e il grandangolo fotografico non di grande qualità.

