Oggi gli smartphone sono degli apparecchi molto evoluti che ci permettono di svolgere tante funzioni. Sono dotati di GPS integrato, che dà sempre la posizione. Da sfruttare con applicazioni per poter raggiungere luoghi a noi sconosciuti.

Con il cellulare possiamo prendere delle belle foto quando ci sono le condizioni giuste di luce. Ma con gli smartphone più avanzati, anche con condizioni di luce molto scarse. Ogni cellulare possiede una batteria che permette di lavorare tranquillamente, almeno per un giorno intero. Se poi non si sfruttassero a fondo tutte le sue funzioni, la batteria durerebbe anche alcuni giorni. Il cellulare diventa così un apparecchio che ci accompagna e ci è utile durante la nostra giornata.

Se cade in acqua

Tuttavia che si sia scelto un modello di fascia alta oppure un modello abbastanza economico gli smartphone nessuno soggetti a cadute. possono cadere semplicemente per terra perché ci scappano da mano. ma potrebbero finire nell’acqua peggio ancora se si trattasse di acqua di mare. In questi casi meglio procurarsi i cellulari più resistenti ad urti e polvere, e acqua.

Se il telefono cadesse in acqua la prima cosa da fare, sarebbe di spegnerlo. In questo modo si eviterebbe che l’acqua possa terminare fra i circuiti accesi e provocare danni. Invece una volta asciugato bene, si può provare a riaccenderlo, per vedere sei tutto funziona. Se ci fosse qualcosa che non andasse per il verso giusto, allora non ci resterebbe che portarlo all’assistenza tecnica.

Un altro errore assolutamente da evitare, quando il telefono cade in acqua, è di metterlo al sole per asciugarlo. L’alta temperatura potrebbe provocare danni al nostro telefono. Sarebbe meglio asciugarlo con della carta assorbente e lasciarlo aperto per qualche tempo. In ogni caso, soprattutto se fosse caduto in acqua marina, sarebbe meglio farlo controllare da un esperto.

I cellulari più resistenti ad urti e polvere e come fare se cadono in acqua

Una buona soluzione per evitare urti accidentali o cadute in acqua non volute, sarebbe quella di acquistare lo smartphone protetto. Fra questi troviamo il CrossCall Action-X5, uno smartphone veramente robusto e ben protetto. Costruito in vista di chi prevede un utilizzo sportivo o per accompagnare viaggiatori e amati del trekking. Certo non si possono trovare le prestazioni dei modelli da utilizzo ordinario di alta gamma. Come su quelli ordinari non si trova una protezione avanzata. Il prezzo è intorno ai 500 euro. Sui 300 euro troviamo il fratello minore, il CrossCall Core-X4.

Il Cat Phones S52 è un cellulare che cerca di somigliare il più possibile ad uno smartphone come tutti gli altri. Il Caterpillar (Cat) cerca di ridursi di spessore rispetto ai modelli precedenti. Protetto adeguatamente contro urti, polvere e acqua il suo prezzo oscilla di molto a seconda delle varie proposte. On line e in negozio, può trovarsi da 420 euro a 500.

