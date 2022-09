Chi è alla ricerca del lavoro ha due strade da seguire, proporsi alle aziende spontaneamente oppure rispondere alle inserzioni. Chi invece volesse lavorare nel settore pubblico, deve candidarsi attraverso un concorso. In Italia ogni mese sono decine i bandi di ricerca di personale per il settore pubblico. Le offerte di lavoro provengono sia dalla Amministrazione centrale che dalle amministrazioni locali, come Regioni, Comuni, enti regionali e provinciali, ecc.

Entro la fine del mese si può sfruttare una ultima occasione per partecipare a numerosi concorsi pubblici, rivolti a diverse figure professionali. Alcune offerte di impiego richiedono solamente la licenza media, altre almeno un diploma di scuola media superiore, altre una laurea triennale. Per esempio, l’Agenzia delle dogane ha indetto un concorso per 980 lavoratori da impiegare nelle varie sedi nazionali. Per aderire al concorso occorre avere almeno un titolo di scuola media superiore o una laurea. Sul sito dell’Agenzia delle dogane dedicato ai concorsi si trovano tutte le indicazioni per inviare la candidatura e partecipare alla selezione.

Ultima occasione per partecipare a questi concorsi pubblici non ancora scaduti

L’autorità del Garante e della concorrenza del mercato (AGCM) ha indetto un concorso per la selezione di 12 funzionari. Tutte le figure devono avere una preparazione giuridica. Chi vuole inviare la propria candidatura ha ancora qualche giorno prima che si chiudano i termini di presentazione della domanda di ammissione. Ancora, la Regione Lazio ha in scadenza due concorsi per la selezione di quasi 600 figure. Un concorso prevede la selezione di 12 assistenti del servizio NUE 112 (numero unico di emergenza). Le figure dovranno rispondere alle chiamate d’emergenza. La Regione Lazio per questa mansione richiede almeno un diploma di scuola media superiore.

Sempre la Regione in cui ha sede la Capitale, ha indetto un concorso per 544 lavoratori da inserire nei Centri per l’Impiego. In questo caso possono candidarsi per la selezione sia diplomati che laureati. I vincitori avranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Infine, questa è l’ultima occasione per partecipare a un bando rivolto esclusivamente a giovani. Infatti sta per scadere il concorso per la selezione di 2.613 operatori volontari da impiegare nei servizi civili, ambientale, sociale e digitale. La selezione è rivolta a giovani con età compresa tra 18 e 28 anni. Gli assunti percepiranno un assegno mensile di circa 444 euro.

Cosa fa punteggio nei concorsi pubblici

Quando si partecipa a un concorso pubblico, quali sono i titoli che permettono di avere una maggiore probabilità di vincere la selezione? La sentenza 932 del 9 febbraio 2022 del Consiglio di Stato indica una serie di titoli che possono aumentare il punteggio del candidato. Tra questi ci sono i titoli di laurea, i master di II livello, alcuni dottorati di ricerca. Concorrono anche alcuni tipi di certificazione come quelli che attestano le conoscenze informatiche e la conoscenza della lingua inglese. Per ogni titolo viene assegnato un punteggio predeterminato, che concorre alla valutazione finale.

Chi al posto pubblico preferisce un impiego nel settore privato, non ha che l’imbarazzo della scelta. Per esempio, un’azienda internazionale della grande distribuzione sta cercando nuove figure per l’apertura di nuovi punti vendita. L’azienda prevede l’assunzione di 6.000 nuovi dipendenti per i prossimi mesi, con almeno il possesso di un diploma di scuola media superiore. Per alcune figure lo stipendio annuo può arrivare anche a 26.000 euro lordi.

