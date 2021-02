Tutti i fiori sono belli e tutti sono colorati ma ce ne sono alcuni più belli di altri. Con marzo si avvicina la fioritura dei fiori simbolo dell’Olanda, anche se originari della Turchia: i tulipani.

Per gli olandesi il tulipano fu anche alla base di una delle più grandi bolle finanziarie di sempre. Ovvero la bolla dei tulipani olandesi.

Si tratta di una bulbosa simbolo della bella stagione grazie ai colori accesi delle tonalità più disparate.

È possibile coltivarli in giardini, terrazzi o balconi. E in tutti i casi saranno in grado di donare colori meravigliosi. I fiori coloratissimi perfetti per giardini e balconi splendidi in primavera.

Quando coltivarli

A seconda della varietà le fioriture dei tulipani andranno da marzo fino a fine maggio. Per poterli ammirare in primavera, però, i bulbi dovranno essere messi a dimora tra ottobre e dicembre.

Come insegna Olive Kitteridge, nell’omonimo romanzo di Elizabeth Strout, “Presto avrebbe dovuto decidere se piantare o no i tulipani, prima che il terreno gelasse”.

I bulbi non temono particolarmente il freddo. Ma è meglio scegliere un posto soleggiato e non eccessivamente ventoso.

I bulbi dovranno, poi, essere interrati a circa trenta centimetri di profondità. E a una distanza di una ventina di centimetri l’uno dall’altro.

In alcuni casi sarà possibile, anche se sconsigliato, piantare i tulipani a marzo. In questo caso sarà necessario aggiungere del concime al terreno che aiuterà la fioritura.

Terreno

Il terreno ideale per la coltivazione dei tulipani è quello sabbioso. Non amano i ristagni d’acqua, per questo motivo sarà necessario evitare eccessive annaffiature.

Nel caso di inverno poco piovoso, invece, dovranno essere bagnati ogni otto o dieci giorni.

Solitamente, però, sarà sufficiente l’acqua piovana.

Bisognerebbe evitare di coltivarli in zone in cui si formano pozzanghere. Il rischio marciumi, infatti, sarebbe dietro l’angolo.

Per avere giardini splendidi in primavera meglio creare uno strato drenante utilizzando dei ciottoli posizionati sotto al terriccio: sarà fondamentale per evitare ristagni.

Fioritura

I tulipani, solitamente, fioriscono durante la primavera nel periodo che va da marzo a maggio.

Nel periodo della fioritura sarebbe bene evitare eccessive annaffiature perché i ristagni potrebbero rovinare la pianta. I fiori coloratissimi perfetti per giardini e balconi splendidi in primavera.

Una volta terminata la fioritura occorrerà lasciare appassire naturalmente per sei o otto settimane le foglie prima di rimuoverle. Questo perché le bulbose, una volta sfiorite, tenderanno ad accumulare sostanze nutritive attraverso le radici e le foglie.

I bulbi potranno essere lasciati nel terreno in attesa di una nuova fioritura.

Tuttavia, ogni due anni si consiglia di rimuovere i bulbi dal terreno, ripulirli e conservarli, in un sacchetto di carta, a riposo, fino all’autunno successivo.

Questo permetterà anche la lavorazione del terreno per permettergli di arieggiare.

In vaso

Le regole da seguire per coltivare i tulipani in vaso sono le medesime adottate per quelli in giardino. Sarà necessario utilizzare un vaso con fori di drenaggio di dimensioni non eccessivamente ridotte. Un classico vaso da ventidue centimetri potrà contenere fino a nove bulbi di tulipano.

In un negozio specializzato, poi, acquistare un terriccio poroso e drenante. I bulbi andranno sistemati nel terriccio distanziati di circa tre centimetri l’uno dall’altro a circa venti centimetri di profondità.

Sarà anche possibile piantare bulbi a diverse profondità per avere un effetto meno ordinato durante la fioritura. Annaffiare, una volta piantati i bulbi. Successivamente, se è possibile lasciarli all’aperto, basterà l’acqua piovana.

Lasciare i bulbi in un luogo freddo per circa sedici settimane per permettere loro di fiorire in primavera. Ecco quali sono i fiori coloratissimi perfetti per giardini e balconi splendidi in primavera.