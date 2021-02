La telemedicina ha trovato, con il Covid, un nuovo spazio di interesse tra gli investitori. Puntare sulle biotecnologie potrebbe essere un affare da fare sui mercati azionari per i prossimi anni? Una domanda più che lecita nel momento che i parametri di investimento devono, per forza di cose, essere ricalibrati. Inoltre non bisogna dimenticare che, causa varianti, la pandemia da Covid potrebbe essere una costante che ci accompagnerà ancora per qualche tempo.

La situazione tra Italia e USA

Il problema, per l’Italia, è che questo settore è ancora piuttosto arretrato rispetto a quanto sta accadendo negli USA. Basti pensare che il sistema sanitario non rimborsa alcune prestazioni fatte in telemedicina.

Guardando la questione da un punto di vista prettamente finanziario, invece, chi ha deciso di puntare su nomi come Moderna (NASDAQ:MRNA) e Teladoc Health ha avuto la possibilità di avere ritorni sorprendenti. Ci sono poi altri casi interessanti da analizzare. Esempi utili per capire se puntare sulle biotecnologie potrebbe essere un affare da fare sui mercati azionari per i prossimi anni.

Puntare sulle biotecnologie potrebbe essere un affare da fare sui mercati azionari per i prossimi anni?

Il caso di Amwell, giusto per fare un nome, è particolarmente indicativo. La società di telemedicina, ha fatto il suo esordio in Borsa solo il 17 settembre. Ma da allora ha registrato un +30%. A confermare lo stato di salute del titolo sono arrivati anche i dati del terzo trimestre 2020. Le cifre, rese note ai primi di novembre, confermano un generale aumento non solo delle visite mediche a distanza (+450%) ma anche dei ricavi dell’azienda.

Numeri alla mano si parla di 62,6 milioni di dollari, ovvero +80%. Le prospettive sono ottimiste anche per il futuro. In particolare dopo la notizia del prossimo lancio di un dispositivo che permetterà agli ospedali di convertire gli schermi già presenti nelle strutture in strumenti utili per le visite a distanza. Questo permetterà di salvaguardare non solo la vita dei pazienti ma anche del personale sanitario, in prima fila dall’inizio della pandemia.