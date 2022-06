I pomodori sono uno dei frutti (sì i pomodori sono frutti e non ortaggi) più popolari da coltivare sul balcone.

Non c’è da stupirsi di questo perché hanno un sapore migliore quando vengono coltivati ​​​​e raccolti freschi. Di seguito sono riportati i consigli per piantare correttamente i pomodori sul balcone.

I pomodori sono frutti molto salutari, costituiti da oltre il 90% d’acqua, hanno pochissime calorie, ma molte vitamine, minerali e oligoelementi.

Particolarmente utile è la sostanza contenuta nei pomodori chiamata licopene, che conferisce ai pomodori il loro colore rosso o giallo.

Si dice che sia in grado di rafforzare il sistema immunitario, proteggere dalle malattie cardiache e aiutare a combattere i radicali liberi.

Questi motivi sono più che sufficienti per dare ai pomodori un posto sul proprio balcone.

I consigli per piantare correttamente i pomodori sul balcone e fare in modo che diventino gustosi e succulenti

Per piantare pomodori sul balcone correttamente bisogna prestare attenzione ad alcuni particolari.

Prima di tutto i semi di pomodoro devono essere piantati il più in profondità possibile perché questo consentirà loro di formare più radici sullo stelo inferiore e ottenere acqua e sostanze nutritive migliori. Si dovrebbe inserire anche un lungo bastoncino di bamboo.

Se nel vaso c’è abbastanza spazio, si possono seminare anche più piante di pomodoro oppure decidere di piantare alcuni buoni vicini come il basilico, gli spinaci, che assicurano ombra al terreno e umidità.

Amano il sole e il calore

I pomodori amano sole e caldo, perciò vanno piantati da fine maggio in poi. Per acclimatare lentamente i pomodori e farli abituare alla luce solare, è consigliabile metterli all’aperto solo per alcune ore per una settimana/dieci giorni, invece di lasciarli sin da subito sempre all’esterno.

Vanno protetti dal freddo, dal vento e dall’umidità, per questo bisogna scegliere una posizione sul balcone riparata dal vento, asciutta, soleggiata e calda.

I pomodori hanno bisogno di cibo per crescere

I pomodori sono piante ad alto consumo energetico, quindi hanno bisogno di cibo in abbondanza per crescere, fiorire e produrre frutti. Non nuoce quindi aggiungere al terreno del fertilizzante organico, come questa verdura da non gettare, perché ottima come fertilizzante naturale.

Non appena fiori e frutti si sviluppano, le piante di pomodoro hanno bisogno di nutrienti aggiuntivi da assorbire rapidamente, altrimenti le foglie diventeranno gialle. Ideali sono i fertilizzanti liquidi organici in commercio o il letame.

Le piante di pomodoro devono essere annaffiate regolarmente, in caso contrario il frutto potrebbe aprirsi e formarsi della muffa. I pomodori non amano la pioggia, anzi è necessario metterli al riparo da essa, perché sono frutti da annaffiare solo dal basso e non dall’alto o sulle foglie.

Le ore più fresche del mattino sono il momento ideale per fare questo.

Se si seguiranno questi consigli si potranno coltivare pomodori genuini direttamente sul proprio balcone.

