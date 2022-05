La penombra è una zona intermedia tra luce ed ombra, tale da consentire una visibilità sfumata e da conferire un senso di riposante. Questo, per molte piante, è il clima ideale. In questo articolo vedremo quali sono le piante da giardino e da interno che hanno bisogno della penombra per vivere e crescere rigogliose.

Non esiste una definizione universale di penombra. Nel giardinaggio, di solito, si parla di penombra quando una pianta resta sotto il sole per circa quattro o sei ore, mentre per il resto del tempo viene posta all’ombra.

Oppure quando alcune piante vivono in una zona di visibilità sfumata e di ombra chiara (come quella che c’è sotto gli alberi a foglie larghe, come le betulle).

Quello che rende la penombra più efficace o meno efficace sulle piante che ne hanno bisogno, è l’intensità dei raggi del sole.

Le piante che hanno bisogno di penombra non amano il sole di mezzogiorno

Le piante che necessitano di penombra non amano assolutamente il sole diretto di mezzogiorno. In natura o in giardino crescono su muri, siepi o alberi ad alto fusto e sono quindi protetti dal sole cocente.

In casa, sono le finestre ad est e ovest, ad essere le più ombreggiate. Anche le posizioni a circa due metri da una finestra esposta a sud sono parzialmente ombreggiate. Se la pianta è rivolta a nord, si può posizionare proprio accanto alla finestra.

Le piante che hanno bisogno di penombra si comportano meglio con luce soffusa e indiretta. Il sole cocente di mezzogiorno può bruciare le loro foglie delicate.

Quali sono le piante da giardino e da interno che hanno bisogno della penombra ?

Molte piante da giardino e da appartamento hanno necessità di essere posizionate in una zona parzialmente ombreggiata.

A parte alcune piante aromatiche, ecco quali sono le piante da giardino che amano la penombra:

ribes;

mora;

uva spina;

mela;

rododendro;

commemorativa di Primavera;

felce perla;

ortensie;

rose.

Ecco le piante da interno che hanno bisogno della penombra:

palma di montagna;

palma da frutto d’oro;

fionda ghirlanda;

bromelia;

felce spada;

campanule;

giglio della pace;

albero del drago.

Quali sono i segnali che la pianta ha preso troppo sole

Macchie marroni sulle foglie;

le foglie diventano sempre più pallide;

foglie e germogli cadono nonostante l’umidità della terra;

le piante sono suscettibili ai parassiti come gli acari.

Come si riesce a capire, invece, quando la pianta ha bisogno di più sole

Periodo di fioritura breve o assente;

crescita ridotta;

marciume radicale.

