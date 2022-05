Si hanno delle foglie di rabarbaro avanzate? Non bisogna buttarle via, ma si possono utilizzarle in modo molto vantaggioso.

Il rabarbaro è un ortaggio dolce e aspro di stagione primaverile. Si può utilizzare in numerose ricette: come la torta al rabarbaro o il liquore al rabarbaro.

Prima di renderlo commestibile, però, bisogna liberarlo dalle foglie e dalla pelle, perché contengono troppo acido ossalico e questa tossina, in alte concentrazioni, può essere tossica per i reni. Tuttavia, non bisogna gettare via le foglie di rabarbaro, perché possono essere ancora molto utili. Dove e come? Scopriamolo.

Non solo per preparare torte e liquore ma è sorprendente come molti usano in giardino le foglie di questo ortaggio

Le foglie di rabarbaro non gettate possono essere utilizzate per aiutare le altre piante del proprio giardino. Queste foglie non sono commestibili perché, come abbiamo anticipato, sono troppo ricche di acido ossalico, ma sono utilissime per dare un potere extra ad altre piante del proprio giardino, come fertilizzante naturale. Non solo per preparare torte e liquore ma è sorprendente come molti usano in questo modo. Le foglie di rabarbaro infatti, aiuteranno le piante a crescere più facilmente e ad essere più resistenti.

Aiutano le altre piante ad assorbire più potassio

Le foglie di rabarbaro sono ricche di potassio, questo minerale aiuta le altre piante ad essere più sane e non ammalarsi facilmente.

In caso di peronospora, per esempio, sarà necessario rimuovere le parti interessate della pianta e spruzzare il resto con un infuso di foglie di rabarbaro. Le foglie di rabarbaro sono anche un utile rimedio contro i pidocchi delle piante, gli afidi.

Foglie di rabarbaro come concime organico: come usarlo nel proprio giardino

Il fertilizzante organico è un modo naturale per aggiungere nutrienti alle proprie piante e il rabarbaro non è l’unico tipo di concime organico esistente.

Innanzitutto bisogna preparare un brodo di foglie di rabarbaro, poi setacciarlo con uno strofinaccio e annaffiare le piante con uno spray.

Il brodo va preparato con 500 millilitri di acqua per 500 grammi di foglie di rabarbaro. Se si desidera utilizzare il brodo di foglie di rabarbaro come fertilizzante, è sufficiente un contenuto d’acqua più elevato (ad es. cinque parti di acqua per una parte di foglie).

Dopo aver preparato il brodo, le foglie andranno smaltite nell’umido.

Per prevenire le malattie, invece, bisogna innaffiare le proprie piante con questo brodo, nel loro periodo di crescita. In questo modo si combatte e si previene l’infestazione da malattie e da afidi, spruzzando la pianta colpita con il brodo, una volta al giorno per circa tre giorni consecutivi.

Lettura consigliata

4 incredibili riutilizzi delle bucce di banana utili per le pulizie di casa e la bellezza oltre al concime