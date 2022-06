La parola d’ordine per i costumi da bagno nell’estate 2022 sarà: inclusione. Godersi l’acquisto di un costume da bagno, l’emozione d’indossarlo per la prima volta e scendere in spiaggia senza nessun pensiero, saranno sensazioni alla portata di tutti. Perché le nuove collezioni hanno tenuto conto delle discussioni che sui media e sui social si sono alternate negli ultimi periodi. È ora di superare il concetto di felicità legato esclusivamente a perfezione o assenza di difetti. Il periodo di chiusura dovuta alla pandemia ci ha insegnato che il bene più importante è la libertà ed è così che dovremmo vivere il nostro tempo.

La moda ha accolto queste istanze e tutti i capi di abbigliamento stanno dimostrando caratteristiche mai viste prima che permettono alle persone di sentirsi a proprio agio anche con i difetti. A maggior ragione i costumi da bagno.

Moda mare senza problemi

La moda mare punta sulla personalità e sulla praticità ed essere trendy non è questione di taglie. I costumi interi, super colorati anche oversize, hanno cuciture particolareggiate e bottoncini sul davanti e si integrano benissimo con il look mare. Una camicia larga con i fiori, oppure un abito vichy, un sandalo con il tacco piatto e una borsa di raffia, sono outfit semplici, ma efficaci con cui sentirsi a proprio agio. Basta nascondersi dietro al pareo, avere qualche chilo di troppo non ci deve far desistere o coprire a ogni costo.

Nel 2021 gli abiti ritagliati che facevano intravedere porzioni di pelle hanno spopolato durante tutta la stagione calda. Questi abiti si stanno riproponendo e possono essere un’ottima soluzione mare insieme ai costumi interi con colori abbinati o differenziati. L’importante è prendersi cura della propria persona e sentirsi sempre a proprio agio con ciò che indossiamo.

Basta nascondersi dietro al pareo perché questi costumi da bagno coprono la pancia e i difetti di glutei e fianchi

Negli scorsi anni i costumi a due pezzi sono stati i più richiesti e desiderati. Ma per indossarli era necessario avere un fisico perfetto. L’elastico sui fianchi lasciava poche possibilità di coprire i difetti, trovare un costume adatto poteva essere una vera impresa. Anche i costumi a due pezzi hanno iniziato a modificarsi con una fascia laterale più ampia e contenitiva che nasconde i difetti dei fianchi.

Per nascondere i difetti della pancia sono stati proposti i costumi con i volant. Modellature e cinte danno effetti ottici che distolgono dalle imperfezioni del fisico e slanciano le gambe. Quelli monospalla o a fascia sono i più richiesti. Ricchezza nei dettagli è la strategia adottata dagli stilisti per distogliere l’attenzione, ma anche i tessuti contenitivi fanno la differenza quando vogliamo ottenere una silhouette perfetta. È possibile sentirsi più liberi in spiaggia questa estate. Acquistare i costumi da bagno sarà di nuovo un divertimento.

