Ogni anno la moda ci fa vivere non solo dei colori da portare, ma anche un “significato” da indossare. Lo è per gli abiti e i loro tagli, ma anche per le unghie e il manicure. Gli smalti prendono sempre più forza per quanto riguarda l’eleganza di una donna e sono anche dei particolari che si notano subito. In passato, bastava mettere un po’ di smalto lucidante per avere un buon look alle unghie. Oggi, la nail art è quanto di meglio ci possa essere in questo campo. Uno smalto ben messo può durare anche 3 settimane, se i prodotti sono anche di buona qualità. Il rosso è un fantastico colore per le unghie. Era il colore preferito delle grandi attrici come Marilyn Monroe.

Rosso e rosa sono due colori che sono entrati a far parte dei classici e non tramonteranno mai. E dire che in Giappone il rosso è considerato il colore della perfezione e dell’equilibrio. La cintura rossa è la più elevata nelle arti marziali. Proprio ad indicare il raggiungimento di uno stato perfetto. La stessa idea di perfezione vale anche per lo smalto rosso delle unghie. Il rosso è considerato non solo un “colore classico”, ma anche un “colore di classe”. Non a caso anticamente il rosso alle unghie era abbinato ad una festa, in cui ci si vestiva con eleganza. Il rosso insomma è un classico in tutti i suoi significati.

I colore must per gli smalti 2022 di quest’estate non sono il rosso o il rosa, ma questi 2 che omaggiano la natura

Questa estate prepariamoci, però, a fare un salto nella natura. Ci immergeremo nel profondo del mare e in mezzo alle foreste vergini. Da queste ultime, faremo nostro il verde con tutti i suoi significati. Un verde compatto e ben smaltato, e con qualche punto luce grazie ai glitter. Potremmo creare con questi un effetto pioggia, che ben si addice al verde delle foreste.

Per avere l’altro colore dell’estate, dobbiamo immergerci nel profondo degli oceani. Il “Deep Blue”, il blu profondo ci chiama a fare un tuffo in noi stessi. Il mare, infatti, è da sempre considerato il mondo profondo della nostra psiche e dei nostri sentimenti. Siamo pronte ad affrontare questo viaggio? Per chi vuol provare, ecco allora il Deep Blue, il colore must per gli smalti 2022. È un colore che va steso in modo uniforme e a più riprese, proprio per dare un bel blu intenso e scuro. Ma attenzione a curare bene la pelle delle dita, perché il blu scuro ne metterà immediatamente in evidenza le imperfezioni.

Prepariamo bene la base, passandola anche più volte. Infatti, più è scuro il colore dello smalto e più questo potrebbe penetrare nell’unghia. Infine per creare i riflessi del sole sul mare blu delle nostre unghie, mettiamo un buon sigillante o top coat. Il tocco finale sarà un po’ di ecleaner (detergente per unghie) per eliminare il senso di appiccicoso.

Non c’è niente di meglio quest’estate che un po’ di mare, da portare sempre con sé, sulle dita della mano.

