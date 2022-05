Molti pensano che per mantenersi in forma, bruciare calorie in eccesso e ridurre l’obesità, sia necessario andare in palestra. Fare attività fisica per ridurre i grassi e mantenersi in salute non significa necessariamente fare pesanti allenamenti. Anche camminare è un’attività fisica ed ha numerosissimi vantaggi. Con uno specifico programma in 31 giorni si potrebbe dimagrire, ridurre la pancetta e contribuire alla lotta contro il colesterolo cattivo, tornando in splendida forma per l’estate.

Camminare mezz’ora al giorno può essere fatto da tutti. È un esercizio fisico perfetto per chi non è allenato e vuole cominciare a fare un po’ di movimento. Camminare è molto meno traumatico che correre e fa bene alla salute. Infatti, secondo le indicazioni dei medici della Fondazione Veronesi, camminare aiuterebbe a ridurre il colesterolo cattivo e alzare quello buono. Inoltre, favorirebbe la riduzione della pressione arteriosa e potrebbe anche abbassare il rischio di diabete di tipo 2.

In soli 31 giorni giù pancia e peso con questo programma di camminata adatto a tutti e che aiuterebbe anche nella lotta al colesterolo

Secondo le linee guida per la salute della Presidenza del Consiglio, camminare può far bruciare tra 3 e 4 calorie al minuto. Quindi, un programma di camminata è perfetto per chi vuole perdere peso, ridurre la pancetta e bruciare le calorie in eccesso.

Chi vuole ottenere questi risultati per farsi trovare in forma alla prova costume oramai ha ben poco tempo. Una soluzione potrebbe essere quella di seguire il programma in 31 giorni consigliato da una personal trainer americana. Questo programma, alterna giornate di camminate a ritmo leggero a giornate di camminata a ritmo più intenso, con alcuni giorni di riposo. Questo sistema ha l’obiettivo non solo di dimagrire e mantenersi in forma, ma anche di migliorare la salute mentale.

Il programma prevede 8 giorni su 31 di allenamento leggero e 13 giorni di allenamento più impegnativo. I restanti giorni sono dedicati al riposo. Entriamo nel dettaglio dei giorni da dedicare alle varie fasi della camminata.

Immaginiamo di sviluppare questo training in un mese dove il primo giorno è il giorno 1 e l’ultimo giorno è il giorno 31. La camminata leggera si svolge nei giorni 1, 3, 5, 6, 10, 14, 19 e 25. L’allenamento più impegnativo si svolge nei giorni 8, 11, 13, 15, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30 e 31. Tutti gli altri giorni che non sono in elenco sono dedicati al riposo. In soli 31 giorni si possono ottenere ottimi risultati.

Le due modalità dell’allenamento

Ecco in cosa consiste l’allenamento leggero. Si comincia con 3 minuti a passo normale per riscaldarsi, a cui segue un minuto di camminata veloce e 2 minuti di camminata normale. Camminata veloce e normale si alternano per 4 volte per un totale di 12 minuti. Alla fine si rilassano i muscoli con 3 minuti di camminata normale.

La camminata più impegnativa inizia con un riscaldamento di 3 minuti. Poi per 10 minuti si alterna un minuto di camminata veloce e un minuto di camminata normale. Poi per 6 minuti si alternano un minuto di camminata veloce e 30 secondi di camminata normale. Infine il defaticamento con 3 minuti di camminata normale.

Gli allenamenti prevedono un impegno massimo di 25 minuti. In soli 31 giorni di questo programma si dovrebbero cominciare a vedere i risultati in termini di riduzione di peso e di girovita. Naturalmente è consigliabile non fermarsi dopo il primo mese ma continuare.

Altre attività quotidiane per bruciare calorie e grassi

Magari alla camminata possiamo anche affiancare tutta una serie di attività quotidiane che possono aiutare a ridurre il grasso in eccesso. Ci sono molte modalità di movimento che possiamo fare durante il giorno e che possono aiutarci a migliorare in salute e a dimagrire. Per esempio, possiamo decidere di fare sempre le scale invece di prendere l’ascensore. Giocare con i bambini o portare a spasso il cane sono altre opzioni che possono aiutare a bruciare calorie più velocemente.

