Le unghie sono una caratteristica importante della bellezza di una donna. Le nostre nonne mettevano sull’unghia degli smalti rossi classici, un colore che non perde mai il suo fascino. La grande Marilyn Monroe ci teneva molto alle sue unghie. Passava diverse volte lo smalto per avere quel colore profondo e pieno che la distingueva.

Certo, la grande attrice non conosceva tutti gli interventi possibili ad una persona specializzata in onicotecnica. I costi possono variare secondo la zona e la qualità del lavoro. Il french costa in media tra i 15 e i 40 euro. Il semipermanente, cioè l’applicazione dello smalto, costa intorno ai 10 euro. Al semipermanente e al french si può aggiungere un disegno più o meno elaborato e si entra così nella nail art.

La spesa non è indifferente, tuttavia il lavoro fatto da una persona esperta, un onicotecnico, non va via subito. La semplice applicazione del semipermanente può durare anche tre settimane.

Come applicare lo smalto sulle unghie

Per tante ragioni a volte durano di meno, tuttavia ecco come far durare a lungo sulle unghie semipermanente e nail art. Normalmente noi stessi applichiamo lo smalto sull’unghia, dopo aver lavato e asciugato bene le mani.

Se volessimo fare un lavoro che duri a lungo, dovremmo togliere con una limetta eventuali imperfezioni dall’unghia. Applichiamo la base trasparente, che serve a creare una pellicola protettiva sull’unghia. Questa operazione è importante per allungare la durata dello smalto, che andremo ad applicare. La base aiuta anche a rinforzare le unghie fragili, che facilmente si rompono.

Dopo aver applicato lo smalto, lo si fa asciugare con le lampade specifiche per unghie. Dopo l’asciugatura si passa il sigillante.

Far durare a lungo sulle unghie semipermanente, french e nail art sarà gratuito e veloce con quest’antico rimedio delle nonne

Anche le nostre nonne avevano la loro base, che applicavano prima dello smalto. In effetti dopo aver lavato e asciugato le mani, passavano le unghie con dell’aceto di vino bianco. Lo applicavano su un batuffolo di cotone e strofinavano le unghie. Questa operazione eliminava le impurità e rafforzava l’unghia.

Inoltre, prima di applicare lo smalto, riscaldavano le unghie per rinforzare le cuticole. Riscaldiamo un po’ d’olio e passiamolo diverse volte sulle unghie, strofinandole delicatamente con un batuffolo di cotone. Poi laviamo con acqua tiepida e asciughiamo con cura.

A questo punto applicavano lo smalto, per tre volte consecutive. Dopo che lo smalto si è asciugato per bene, applichiamo il sigillante. Quest’ultimo intervento serve a garantire la protezione dello smalto da eventuali graffi, e a renderlo più brillante.

Un modo semplice e gratuito per prendersi cura delle nostre unghie.

