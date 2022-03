Oltre alla vitamina A, E e C, queste altre vitamine e sali minerali per proteggere il sistema immunitario da infezioni e tossine 

L’alimentazione ha un ruolo centrale sia per un corretto stile di vita che per proteggere il nostro sistema immunitario. Il benessere di quest’ultimo dipende, in particolare, dalla qualità dei nutrienti che introduciamo attraverso il cibo. Ma, vediamo, più nello specifico, quali sono le vitamine e i sali minerali che non devono mancare nella nostra dieta. Anzitutto, abbiamo la vitamina C, che l’organismo non produce autonomamente e quindi va introdotta anttaverso l’alimentazione. Essa ha una funzione importantissima, che è quella di prevenire e ridurre le infezioni che si dovessero contrarre. Gli alimenti che ne contengono di più sono, tra le verdure: prezzemolo, cavolo verde, broccoletti, rucola, cavoli di Bruxelles. Poi, peperoni, lattuga, cavolfiore, spinaci, cavolo cappuccio. In tal caso, poichè essa tende a perdersi con la cottura, è preferibile cuocere le indicate verdure, a vapore. Tra i frutti che ne contengono di più, invece, abbiamo: fragole, ribes e kiwi.

Le altre vitamine e minerali della nostra dieta

Altra vitamina importante è la E, che ha proprietà antiossidanti, quindi rafforza il sistema immunitario. È presente, principalmente, nell’olio di oliva e di germe di grano, nella frutta secca e nella verdura a foglia verde, come spinaci e broccoli. Poi, abbiamo la vitamina A o retinolo, che oltre che proteggere la vista è un ottimo supporto contro le infezioni. Inoltre, crea una barriera contro l’attacco di cute e mucose da parte dei patogeni esterni. Dove la troviamo? Ebbene, sia in alimenti di origine vegetale che animale, quali: fegato, tuorlo d’uovo, salmone e tonno fresco. Poi, anguilla, olio di fegato di merluzzo, frutta e verdura di colore giallo/arancione, latte e derivati. Oltre alla vitamina A, E e C, non meno importante per il nostro organismo è la vitamina D. Essa è fondamentale per rinforzare il sistema immunitario, perché aiuta l’organismo ad assorbire il calcio. È contenuta in cibi abbastanza grassi, come: olio di fegato di merluzzo, sgombro, salmone in scatola, aringa, sardine. Poi, anguilla, tonno, fegato di suino, burro, formaggi grassi, uova. Pertanto, il migliore modo per ottenerla, è l’esposizione al sole.

Altre importante vitamina è la B9, o acido folico, utile alla sintesi delle proteine e del DNA e alla formazione dell’emoglobina. Il suo apporto è di grande rilevanza anche per prevenire rischi di natura cardiovascolare e per l’integrità del sistema immunitario. È presente in: lievito di birra, cereali, pane e pasta integrali. Poi: asparagi, broccoli, carciofi, spinaci, legumi freschi. Tra i frutti, arance, kiwi e fragole. Veniamo, adesso ai sali minerali di cui il nostro organismo ha bisogno. Anzitutto, il ferro, che aiuta a trasportare l’ossigeno alle cellule e protegge il sistema immunitario. Gli alimenti indicati per il suo apporto sono: la carne rossa e il pesce. Quelli, invece, di origine vegetale che ne sono ricchi sono: legumi secchi, frutta secca, cereali integrali, verdure a foglia. Il ferro in essi contenuto, è, però, più difficilmente assorbibile che in quelli di origine animale.

Infine

Secondo minerale è il selenio, ottimo antiossidante, con un potente effetto sul sistema immunitario, nella prevenzione delle infezioni. Esso è contenuto in: carne, pesce e frattaglie ma anche frutta secca e in particolare le noci brasiliane. Infine, abbiamo lo zinco, necessario alla produzione di nuove cellule. Si trova anch’esso in alimenti di origine animale, come: carne, pesce, derivati del latte. Lo si trova anche in cibi vegetali, quali: legumi, frutta secca, cereali.

Approfondimento

