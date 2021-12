Fare attività fisica è importantissimo per evitare una molteplicità di patologie cui si va incontro soprattutto ad una certa età. Quindi, bisogna farla ma con criterio, cioè accompagnando all’esercizio, le giuste regole alimentari. In particolare, ci sarà capitato che durante l’allenamento ci sentivamo pesanti perché avevamo mangiato qualcosa.

Di norma, prima di andare a correre o fare attività fisica, non dovremmo mangiare nulla o soltanto determinate cose. Sì, perché una mossa scorretta in questo senso, potrebbe pregiudicare il nostro benessere durante il movimento. Pertanto, ecco cosa è meglio mangiare e bere prima e dopo la corsa e l’attività fisica, per rimanere in salute.

Partiamo con i consigli degli esperti in materia, ossia dei nutrizionisti. Anzitutto, 180 minuti prima, corrispondenti a 3 ore prima, si può mangiare i seguenti cibi: una banana con un vasetto di yogurt al naturale. In alternativa, un pacchetto di cracker o 50 grammi di pane con un po’ di formaggio magro.

Ecco cosa è meglio mangiare e bere prima e dopo la corsa e l’attività fisica, per rimanere in salute

Sempre con l’anticipo anzidetto, possiamo mangiare delle fibre. Si pensi ai fiocchi d’orzo oppure un piatto di pasta integrale, condito con un filo di olio. In aggiunta, possiamo introdurre una piccola porzione di proteine, come: pesce o carne bianca, cotta al vapore o alla piastra. Se, invece, gradiamo qualcosa di più leggero, potremo scegliere 50 grammi di di fesa di tacchino.

Veniamo, invece, a cosa dobbiamo evitare prima dell’esercizio fisico. Strano a dirsi ma bisogna evitare le verdure, perché possono provocare irritazione intestinale e gonfiore. Poi, banditi sono anche gli zuccheri semplici, come: biscotti, barrette al cioccolato e cioccolatini. Essi, infatti, provocano picchi glicemici di breve durata, stimolando l’accumulo di grassi. In più, a differenza di quanto si potrebbe pensare, non forniscono l’energia necessaria per l’allenamento.

Cosa si può mangiare un’ora e mezza prima

Un’ora e mezza prima della corsa o dell’attività fisica, potremo scegliere di mangiare uno di questi frutti. Si pensi a banane, avocado, albicocche secche, mandorle, kiwi e semi di zucca. Essi rappresentano un toccasana per l’apporto di carboidrati, magnesio e potassio che assicurano. Così, prevengono l’affaticamento e i crampi muscolari, tenendo sotto controllo la pressione arteriosa.

Infine, 30 minuti prima di iniziare l’allenamento, possiamo bere un bicchiere di latte oppure mangiare 80 grammi di fesa di tacchino. Latte ed affettati magri, riducono l’affaticamento muscolare e forniscono un giusto apporto energetico.

Veniamo, adesso a cosa è consigliabile mangiare dopo la corsa o l’allenamento. In questo caso, possiamo consumare un pasto composto da una tazza di riso integrale oppure patate, insalata, spinaci e latticini. In tal modo, reintegreremo, rispettivamente: carboidrati, sali minerali, ferro e magnesio che rinforzano i muscoli e infine proteine di rapida assimilazione.