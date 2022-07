Se già durante l’anno magari non abbiamo voglia di preparare una ricetta appositamente per la merenda, non ci verrà in mente in estate.

Il caldo torrido rende proibitivo il solo pensiero di accendere il forno e di solito ci si arrangia a suon di gelati o ghiaccioli confezionati.

Chi invece proprio non può fare a meno di mettere le mani in pasta si può divertire tra ghiaccioli e gelati fatti in casa.

Che siano alla frutta, alla menta o impreziositi da granella di nocciola e gocce di cioccolato: ce n’è per tutti i gusti.

Non resta dunque che scoprire come preparare in pochi minuti una merenda estiva fresca e golosa con queste ricette facilissime.

La prima ricetta

Il primo suggerimento rientra sempre nella categoria “pronto dal freezer” e riguarda degli originali gelatini alla frutta.

Possiamo scegliere tra la frutta che più ci piace, ma ne presentiamo qui 3 versioni cercando di accontentare più gusti.

La prima tipologia di gelato vede protagonisti i frutti di bosco: basta frullarne 150 g con 50 g di acqua per qualche minuto.

Ottenuta una crema dalla consistenza liscia, trasferiamola in ugual quantità in diversi bicchieri usa e getta, posizionando in ciascuno uno stecco di legno.

Per il secondo tipo di gelato dovremo invece frullare 150 g di polpa di melone con 50 g di acqua.

Una volta spostata la crema nei bicchieri, guarniamo con lamponi a piacere e ricordiamoci sempre di inserire lo stecco.

Se invece vogliamo un gelato dal gusto tropicale, frulliamo 150 g di polpa di ananas con 50 g di latte di cocco.

Prima di riempire i bicchieri, spolveriamo il fondo di cocco rapé.

In tutti i casi descritti, il gelato dovrebbe riposare 4 ore in freezer prima di essere servito.

Merenda estiva fresca e golosa con queste ricette senza forno

Se invece volessimo prenderci una pausa dal gelato, cimentiamoci in un velocissimo dolce al cucchiaio per cui ci serviranno:

400 ml di panna montata;

250 g di mascarpone;

2-3 cucchiai di cacao;

crema alla nocciola q.b.

Cominciamo montando la panna ben ferma e aggiungendo poi il mascarpone e la crema alla nocciola.

Dividiamo quindi il composto in due ciotole, aggiungendo del cacao solo in una di esse.

Possiamo inoltre decidere se sbriciolare in entrambe una barretta ai cereali o al cioccolato.

Non resta dunque che comporre il bicchiere, alternando i due strati di mousse e completando con una barretta o pezzi di cioccolato come guarnizione.

