I cardigan e i blazer must have di questo autunno inverno e come abbinarli

Siamo ormai alle porte dell’autunno ed è il momento di fare il cambio dell’armadio e rivoluzionare il guardaroba. Le temperature più fresche di questi giorni ci autorizzano a tirare fuori i nostri comodi e amati capispalla. E oggi scopriremo proprio i cardigan e i blazer must have che non potranno mancare nei nostri outfit invernali e autunnali. I grandi nomi della moda hanno deciso di puntare quest’anno su colore e comodità.

Il blazer di questa stagione è rigorosamente oversize

Negli ultimi due anni abbiamo imparato l’importanza della comodità. Una lezione ben chiara agli stilisti che per questa stagione hanno riempito le passerelle di blazer larghi e oversize. Yves Saint Laurent e Armani puntano sul doppio petto con spalle larghe. Miu Miu propone un irresistibile versione Principe di Galles.

In ogni caso il blazer è il capospalla da portare in ogni momento della giornata. In ufficio o a fare la spesa va abbinato a un paio di sneakers vintage tornate direttamente dagli anni ‘90. Per le cene eleganti o gli aperitivi l’outfit perfetto è quello che comprende blazer, scarpa con tacco basso e camicia colorata.

Come abbinare il cardigan lungo

Autunno è da sempre sinonimo di cardigan. E anche quest’anno non ci saranno eccezioni. I cardigan must have, però, non sono più quelli corti e stretti coi classici bottoni in linea. Andranno invece alla grandissima i maglioncini più lunghi con tagli e forme particolari, bottoni asimmetrici e materiali non convenzionali. I colori che spopoleranno, invece, saranno quelli che ricordano la terra. Ovvero cammello, marrone, beige e l’irresistibile arancione bruciato.

Per le occasioni più formali il consiglio è quello di abbinare il cardigan a un vestito dello stesso materiale. Oppure a una gonna fino al ginocchio. Per gli appuntamenti informali, invece, l’abbinamento migliore prevede cardigan aperto color pastello, t-shirt stampata e gli immancabili jeans.

Non mancano capispalla anche per le donne più audaci e che non vogliono passare inosservate in nessuna situazione. Per loro il blazer must have è quello lungo con dettagli gioiello e in tinta lucida. Un capo che possiamo considerare allo stesso tempo giacca e cappotto leggero da indossare rigorosamente come se fosse un vestito. Il blazer lungo dà il massimo abbinato a un paio di pantaloni mono-colore leggermente svasati. Una micro-bag e uno stivale con tacco a completare il look e la bella figura è assicurata.

