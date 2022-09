Non a tutti piace lasciarsi alle spalle il caldo torrido dell’estate. Se lo sbalzo climatico diventa deprimente e non si è sensibili al decadente romanticismo autunnale, un modo per migrare verso i Paesi caldi esiste. Per chi non avesse speso le proprie ferie in estate, infatti, l’idea di una crociera autunnale potrebbe davvero essere brillante. Peraltro, sono favorevoli anche i costi legati alla bassa stagione, infatti, le maggiori compagnie non di rado offrono allettanti pacchetti vacanza a prezzi davvero convenienti. Ecco dunque un po’ di consigli e idee per un viaggio d’autunno, trasportati dalle onde e i flutti verso Paesi in cui il sole non cessa mai di splendere.

È possibile navigare nel cuore del Mediterraneo, scoprendo luoghi dal clima mite e dalle spiagge dorate, o optare per una meta più lontana ed esotica, come i Caraibi. Questo dipende dai gusti e dalle tasche di ognuno. È importante però conoscere dal principio alcuni dettagli, ad esempio cosa si mangia in crociera e come ottimizzare il bagaglio, o come spendere meno. Questo permetterebbe di pianificare il proprio viaggio al meglio, senza incappare in disarmanti sorprese.

Consigli e idee per un viaggio d’autunno in crociera

Non è sempre facile calcolare il costo reale di una crociera. Anzitutto, è possibile prenotare una suite o una cabina interna. Tra queste due eventualità, il prezzo del pernottamento può oscillare di parecchio. Un modo per diminuire il prezzo proposto dalla compagnia di viaggio, è senza dubbio quello di prenotare con largo anticipo, godendo così di un’ampia scelta di cabine a disposizione. A onore del vero, è utile fare anche l’esatto opposto. Infatti, prenotando last minute, è un altro modo molto efficace per risparmiare.

Cosa mettere in valigia

Per godersi appieno l’esperienza unica di una crociera, è bene vestirsi nel modo corretto. Le giornate di navigazione possono essere caratterizzate da sbalzi termici, soprattutto in autunno. Peraltro, bisogna considerare gli ormeggi, per visitare splendide città d’arte. È importante dunque ricordare, oltre al costume, anche un paio di scarpe da ginnastica, jeans lunghi e golfini. L’ideale sarebbe anche portarsi una giacca a vento. In valigia, inoltre, bisogna contemplare anche lo spazio da dedicare a presidi medici e farmaci, caricabatterie e dispositivi elettronici. Cose come asciugacapelli, asciugamani, shampoo e docciaschiuma sono presenti a bordo.

Cosa mangiare in crociera

Le crociere sono il paradiso del buffet. Dalla colazione internazionale, a base di uova e salumi, fino alla pasticceria e alle digressioni sulle gastronomie dei vari Paesi toccati, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Attenzione però ai pasti e agli snack fuori orario. In crociera, infatti, rischiano di rivelarsi non solo una minaccia per la linea, ma pure per il portafoglio. Il consiglio, per mantenere dei costi contenuti, è evitare il più possibile di acquistare merci a bordo, poiché sono gravate da rincari esorbitanti.

