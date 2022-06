La vera bellezza di un territorio vasto e ricco come quello della Sicilia si trova negli angoli meno noti e caratteristici lontani dal turismo di massa.

Per chi vuole essere un viaggiatore che si immerge nella cultura e nelle tradizioni locali questa può essere un’utile mini guida alla scoperta della Sicilia.

Chi vuole fermarsi nelle vicinanze dell’aeroporto di Catania potrà battere un itinerario molto turistico ma sempre affascinante.

I 7 posti low cost della Sicilia orientale e occidentale tra i più belli e poco conosciuti da vivere tra mare e antichi borghi

Il barocco della città di Catania è opulento e ricco. Sarà meraviglioso immergersi in questa splendida città Patrimonio Unesco e ammirare l’Etna che la domina. Da qui si partirà per un lungo tour. Si può dormire all’International Airport Hotel a circa 144 euro oppure al Palace Catania a 184 euro.

A soli 40 chilometri c’è Taormina, la più amata dai turisti di tutto il Mondo. La posizione a strapiombo sul mare, il profumo di bouganville e magnolie ed il Teatro Greco del III secolo a.C. conquisteranno tutti. Qui potrebbe ospitarvi l’hotel Baia Azzurra o La Terrazza sul Mare a circa 120 euro.

Visitando la parte orientale non si può mancare una visita a Siracusa e alla splendida Ortigia. Qui ci si potrà perdere in un labirinto di viuzze che caratterizzano il borgo sorto su un isolotto. Un susseguirsi di palazzi nobiliari e monumenti appagheranno la vista. Prezzi competitivi nel Ortigia Boutique Palace e nel Maecò Ortigia.

In provincia di Messina c’è uno dei borghi più belli d’Italia, talmente bello da essere stato scelto da Francis Ford Coppola per le ambientazioni del film “il Padrino”. Parliamo di Savoca. Antiche costruzioni in pietra lavica immerse tra agrumeti, vigneti e piante di fico d’india e di sambuco. Il Golfo di Taormina è poco distante e se ne può godere la vista da questo colle roccioso. Qui si può dormire al Resort Borgo San Rocco a circa 140 euro o al Belvedere Vicino Taormina a circa 60 euro.

La costa occidentale tra spiagge nascoste e scorci spettacolari

Anche la parte occidentale della Sicilia merita di essere conosciuta. Infatti non abbiamo terminato la scoperta, perché i 7 posti low cost della Sicilia comprendono anche le bellezze di cui stiamo per parlare.

Nella provincia agrigentina merita una visita il borgo di Naro. Una miniera di storia e cultura abbellita dallo stile barocco. Si possono visitare le catacombe, la necropoli greca e il castello fortificato che ospita interessanti mostre permanenti. Per godere appieno di questi territori potrebbe essere una buona idea organizzare il viaggio a bordo di un camper.

Spostandoci verso Palermo non potremo fare a meno di visitare la Patria di Guttuso e Tornatore. Il regista ha reso celebre la sua Bagheria con il film del 2009, rendendo famose le sue chiese e torri nonché le ville barocche del 1.700. Il b&b Pirriera può ospitarci a circa 90 euro oppure il Marina d’Aspra spendendo 80 euro.

Muovendoci verso Cefalù e dirigendoci verso l’interno troveremo San Mauro Castelverde. In mezzo ai boschi, a oltre mille metri di altitudine, ci si potrà affacciare da una terrazza con vista panoramica su tutta la zona. San Mauro è famoso per gli orologi solari e per le Gole di Tiberio ma è anche ricco di musei, chiese e conventi. Space in Paradise o Al Convento potranno essere il nostro giaciglio a circa 90 euro.

Ultima ma degna di nota una destinazione a sud di Marsala.

Non si può mancare una visita al Parco Archeologico di Selinunte. Si tratta di resti di un insediamento commerciale del VII secolo a.C. , ai tempi dell’Antica Grecia. È uno dei parchi archeologici più estesi d’Europa situato di fronte al mare. Uno spettacolo unico e imperdibile.

Il consiglio è quello di scegliere se vedere la parte est o la parte occidentale. La Sicilia offre talmente tanti luoghi meravigliosi da non essere sufficiente una sola visita.

