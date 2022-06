Ancora una volta la tenuta della resistenza ha abbattuto le azioni BFF Bank, ma il rilancio potrebbe essere molto vicino

L’ultimo anno non è stato particolarmente brillante per il titolo BFF Bank il cui rendimento è stato ben al di sotto della media del settore di riferimento. Tuttavia, da inizio 2022 le cose sembra andare leggermente meglio.

A contribuire a questo andamento negativo ha sicuramente contribuito l’effetto di una resistenza storica, area 7,685 euro, che per ben quattro volte ha respinto l’attacco dei rialzisti. Anche recentemente ancora una volta la tenuta della resistenza ha abbattuto le azioni BFF Bank e il tentativo dei tori di rompere al rialzo è naufragato e adesso le quotazioni si trovano ad affrontare la tenuta del supporto in area 6,28 euro (I obiettivo di prezzo). La mancata tenuta di questo livello potrebbe favorire un’accelerazione ribassista verso il I obiettivo di prezzo in area 5,035 euro. La massima estensione del ribasso in corso, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 3,79 euro (III obiettivo di prezzo).

I rialzisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso in cui il supporto in area 6,28 euro dovesse tenere. In questo caso gli obiettivi rialzisti potranno essere calcolati solo dopo la conferma dell’inversione.

La valutazione del titolo BFF Bank

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, negli ultimi dodici mesi, il giudizio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo. Al momento, quindi, il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di oltre il 40%.

Dal punto di vista dei multipli di mercato BFF Bank rimane un titolo molto interessante. Con un rapporto prezzo/utili a 9,72 per l’esercizio in corso e 7,82 per l’esercizio 2023, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli degli utili. Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione di oltre il 50%.

Infine, le previsioni di fatturato della società sono state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si sono occupati del titolo.

Un altro motivo che rende il titolo interessante è quello legato al rendimento del suo dividendo che allo stato attuale è molto superiore al 10%. Inoltre, secondo gli analisti, dovrebbe rimanere su questi livelli anche nei prossimi anni.

Ancora una volta la tenuta della resistenza ha abbattuto le azioni BFF Bank, ma il rilancio potrebbe essere molto vicino: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BFF Bank (MIL:BFF) ha chiuso la seduta del 23 giugno a quota 6,515 euro, in rialzo dello 0,39% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

