Sembra banale preparare le valigie ma non è affatto così. Ottimizzare gli spazi e mettere in valigia tutto ciò che è necessario durante le vacanze richiede molta organizzazione e razionalizzazione. Avere un preciso metodo mette al riparo dal ritrovarsi lontano da casa senza quello di cui abbiamo bisogno, ci fa risparmiare spazio e avere il bagaglio sempre in ordine. Vediamo come procedere per avere tutto ordinatamente sottomano.

Come fare la valigia perfetta per 10 giorni al mare, in montagna o al lago secondo i consigli degli esperti dell’ordine

I consigli arrivano dall’Oriente. La guru dell’ordine Marie Kondo insegna come riordinare in casa, in dispensa ma anche nei bagagli. La vacanza è un momento in cui si vuole star bene, si cerca il relax e il divertimento. Dunque, dobbiamo portare con noi quello che ci fa sentire a nostro agio. Spesso si cade nell’errore di portare un po’ di tutto, a volte anche troppa zavorra che dovrebbe essere lasciata a casa. Anche i più fashion troveranno utile rivedere il modo di organizzare la valigia. “Less is more” deve essere il mantra prima della partenza.

Il primo consiglio del metodo KonMari è quello di dedicarsi in un unico momento alla preparazione dei bagagli. Niente tappe e dilatazione dei tempi. Questo comporta che la valigia debba essere preparata negli ultimi momenti prima della partenza. Diversamente, si sarebbe portati a togliere e rimettere cose che potrebbero servire nel tempo.

Ciò che deve essere inserito in valigia va posizionato sul letto e diviso per categoria. Capi di abbigliamento possibilmente abbinati tra loro, biancheria intima, costumi da bagno con eventuali copricostume, accessori, prodotti per l’igiene personale e medicinali. Sarebbe ideale scegliere capi passepartout che possano creare outfit diversi. Anche le varie tipologie di abbigliamento devono essere categorizzate.

Come non stropicciare i vestiti e avere tutto in perfetto ordine

Alcuni prodotti per il make up o per il corpo possono essere acquistati in confezioni di dimensioni ridotte da viaggio. Così non dovremo rinunciare a nulla e risparmieremo spazio.

Organizer e sacchetti trasparenti consentono di mantenere l’ordine anche quando si estraggono dei capi o degli oggetti dal bagaglio. In questi contenitori si dovranno dividere le diverse tipologie di oggetti. Le scarpe devono essere inserite suola contro suola. Per la biancheria intima, le donne possono ripiegare calzini e slip e inserirli nell’incavo del reggiseno per risparmiare spazio e preservare la forma delle coppe.

Stesso discorso per i bikini. Il consiglio di Marie Kondo è quello di non portare con sé capi o oggetti per una remota eventualità di utilizzo. Nella maggior parte dei casi, se dovesse sorgere un’esigenza, ci si potrebbe procurare il necessario nel luogo in cui si soggiorna. Per inserire in valigia i vari indumenti bisognerà piegarli come se si stesse preparando del sushi. Dovremo poi posizionare i rettangoli in verticale per una facile individuazione ed estrazione. Arrotolandoli non si creeranno le fastidiose e antiestetiche pieghe difficili da togliere.

Diamo il via alla ricerca dei capi ora che sappiamo come fare la valigia perfetta per le nostre vacanze.

