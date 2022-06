Scegliere gli occhiali da sole è un passo più importante di quel che si crede. Molti ricercano le montature più alla moda o i modelli di tendenza. Da considerare, però, c’è anche una questione che non è legata allo stile. E non è neanche strettamente medica o lo è solo di riflesso. Il riferimento è a ciò che un consumatore dovrebbe sapere.

Quando, perciò, ci si chiede come scegliere occhiali da sole per uomo o donna si dovrebbe tenere a mente alcune cose.

Occhiali da sole, l’estetica non è tutto

Tutti, almeno una volta nella vita, si sono innamorati di un paio visti in una bancarella o magari in uno non specializzato.

Gli esperti di AltroConsumo hanno pubblicato una guida utile a evitare di imbattersi in prodotti che potrebbero mettere a rischio la salute. Informazioni da tenere ben presente quando è possibile che ci si faccia ammaliare dalla possibilità di risparmiare sull’acquisto degli occhiali da sole. Soprattutto se il prodotto che si vuole acquistare costa pochi euro, sebbene non sia affatto questo l’unico parametro da valutare.

Come scegliere occhiali da sole per uomo o donna evitando gravissimi errori e non è una questione di tendenza

La cosa da fare è sincerarsi che sulla stanghetta o sulla confezione si possano rintracciare due indicazioni fondamentali.

Uno è il marchio CE. Si tratterebbe della prima garanzia che si assicurerebbe il fatto che si sta acquistando un prodotto omologato in base alle norme europee. L’altro aspetto, forse un po’ meno noto, è quello relativo al grado di protezione.

Come spiegano gli esperti di Altroconsumo “deve”, infatti, essere indicato il livello di filtrazione. Quelle collocate tra 0 e 2 hanno una minore capacità di ostacolare il passaggio della luce. Sarebbero maggiormente indicate per stagioni che non siano l’estate o quando o magari quando il cielo è nuvoloso.

Nei giorni estivi, quando c’è molto sole o magari si è al mare o in montagna si dovrebbe puntare su quelli con livello di protezione tra 3 o 4. Tra gli aspetti da sottolineare è che quelle indicate con il numero 4, sono così scure che non le si può usare per guidare.

Risparmiare sugli occhiali da sole si può, ma sapendo come farlo

Occorre comunque sottolineare che non è detto che occhiali che costano poco siano necessariamente peggiori di quelli che costano di più. Tuttavia, il consiglio è quello di sapere leggere le informazioni

Il dato certo è che se proprio si vuole pensare solo al risparmio o a spendere poco bisognerebbe dirottare quest’ambizione su altri ambiti. Non sulla scelta degli occhiali da sole, mentre va ad esempio bene cercare dei metodi per risparmiare sulla bolletta. A meno che non si trovino affari su montature che abbiano i requisiti spiegati.

Lettura consigliata

Attenzione a questo rischio se si prova rinfrescare casa senza condizionatore nei giorni di caldo torrido