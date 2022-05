Una vera svolta per chi ama viaggiare e fare le proprie vacanze in libertà. Ogni anno bisogna pensare in anticipo a dove andare, quando partire, prenotare e pagare caparre e acconti, mettersi alla ricerca dell’offerta più conveniente. Un iter lungo e noioso di cui vorremmo fare a meno. Una soluzione ci sarebbe. Vediamo insieme come fare per partire quando ci va e risparmiando moltissimo.

Come fare le vacanze dei prossimi anni spendendo poco più di 1.000 euro e dicendo addio a prenotazioni e caparre

Sicuramente a molti sarà venuto in mente di acquistare un camper, ma la spesa ingente avrà scoraggiato l’idea. Esistono dei camper talmente economici da non crederci. Con i camper si possono organizzare viaggi indimenticabili on the road, decidere in ogni momento di fermarsi dove più ci piace restando sempre a contatto con la natura.

L’autonomia e la possibilità di sentirsi sempre a proprio agio come a casa sono alcuni dei motivi che possono spingere a prediligere questa tipologia di vacanza. Decidere senza vincoli di far iniziare le proprie ferie semplicemente accendendo il motore è un privilegio non da poco. Sicuramente non è una vacanza adatta a tutti, ma i vantaggi sono notevoli.

Lo scoglio che pare più insormontabile è quello del costo da sostenere per l’acquisto di un camper. Vedremo insieme che si possono concludere degli ottimi affari seguendo alcune indicazioni.

Dove comprare un camper senza spendere cifre da capogiro

Anche la cucina è sempre a disposizione avendo un camper. Non sarà necessario sottostare agli orari dei ristoranti e si potrà decidere se risparmiare preparando un delizioso pranzetto da soli.

Allora non resta che trovare il venditore adatto alle nostre tasche. Si deve cercare nei siti esteri che si occupano di vendite da privati. Francia, Regno Unito, Germania sono mercati da non sottovalutare. Sul sito Ebay inglese, ad esempio, si trovano moltissime occasioni con prezzi che vanno da 1.000 a 5.000 sterline, cioè tra 1.200 e 5.800 euro.

Se si dispone di più denaro e non ci si vuole affidare all’usato, c’è sul mercato il camper più economico del Mondo. Parliamo del Lada Granta. Acquistando questo camper in Russia si spenderanno circa 12.800 euro. Tutti gli spazi sono studiati per essere funzionali e pieni di dettagli per rendere la vacanza ricca di comfort.

C’è anche un altro camper da prendere in considerazione: il Mitsubishi Delica. Un mini camper che costa meno di 10 mila euro. Viaggiare per settimane con questo veicolo efficiente sarebbe un divertimento.

Le soluzioni, dunque, ci sono, se ci si chiede come fare le vacanze dei prossimi anni in libertà e senza spendere una fortuna. Una volta effettuato l’acquisto, di anno in anno si dovrà solo pagare la sosta nelle apposite aree e controllare lo stato degli pneumatici prima di partire. Il camper può essere la soluzione ideale specialmente per chi viaggia più volte l’anno e preferisce muoversi in autonomia e risparmiando.

