Per chi ama i prodotti alimentari tipici, quelli della tradizione culinaria regionale, ecco quali sono i 5 migliori tipi di pane casereccio da mangiare almeno una volta. Perché in Italia basta spostarsi da una Regione all’altra per rilevare subito, recandosi in una panetteria, come ci siano in commercio pani caserecci dal gusto unico e anche inimitabile.

Ecco i 5 migliori tipi di pane casereccio da mangiare almeno una volta

In quanto si tratta di prodotti tipici realizzati da mani sapienti. E con materie prime e tecniche di lavorazione che si tramandano da generazione in generazione. Ecco allora, tra i tanti, alcuni dei migliori pani caserecci prodotti in Italia. Dal pan nociato al pane casereccio di Genzano. E passando per il pane di Altamura, per il pane nero di Castelvetrano e per il pane di Matera.

Il pan nociato e il pane casereccio di Genzano

Il pan nociato. Pane tipico della città di Todi realizzato con ingredienti tali che si può mangiare così come è sfornato. E quindi senza il bisogno di doverlo imbottire. Oppure accompagnare, per esempio, ai secondi piatti. E questo perché nel pan nociato, a base di acqua, farina, lievito e olio, ci sono aggiunte pure le noci e il pecorino di Norcia.

Il pane casereccio di Genzano. Si tratta di un gustoso pane IGP che, quando è caldo, emana un irresistibile profumo di cereale. Il pane casereccio di Genzano ha la crosta fine e scura e la mollica che è soffice. E che, grazie al processo di lievitazione, si presenta bucherellata.

Il pane di Altamura e quello nero di Castelvetrano

Il pane di Altamura. Si tratta di una specialità culinaria della Puglia, e in particolare del territorio della provincia di Bari. Il pane di Altamura è una specialità DOP dal gusto unico per la scelta della materia prima. Per realizzarlo, infatti, si utilizzano le semole di grano duro locali che portano il pane di Altamura, cotto nel forno in pietra, ad avere la mollica soffice. E la crosta che è molto croccante.

Pane nero di Castelvetrano. Prodotto tipico della provincia di Trapani. Dallo stile inimitabile. In quanto le materie prime sono locale a partire dalla cosiddetta tumminìa. Ovverosia quella che è una farina di grano duro che, tra l’altro, garantisce al pane nero di Castelvetrano una lunga conservazione.

Il pane di Matera

Il pane di Matera. Tra i 5 migliori tipi di pane casereccio da mangiare almeno una volta, al pari di quello casereccio di Genzano, pure il pane Matera è IGP ed è una specialità culinaria della Basilicata. Solo con semole di grano duro coltivate sul territorio, e solo con lievito madre. Il pane di Matera, storicamente, è stato, sul territorio, fonte di vita e di sostentamento. Al punto che all’impasto si imprimevano con il coltello tre tagli come rito e come gesto di profonda devozione a Dio e alla Santissima Trinità.