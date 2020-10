Da cucinare come secondo a cena, ecco le 10 migliori ricette. Sono 10 idee di secondo piatto a base di carne o con carne che sono nella maggioranza dei casi pure facili da preparare. Allora, ecco le 10 migliori ricette da cucinare come secondo a cena, dalla cotoletta alla milanese alle bombette pugliesi.

A seguire ecco le 10 migliori ricette da cucinare come secondo a cena

Cotoletta alla milanese: con carne di vitello, è il piatto tipico lombardo. La cotoletta alla milanese viene impanata e fritta nel burro. Una cotoletta alla milanese, inoltre, non è tale se alla fragranza dell’impanatura non si aggiunge l’assoluta morbidezza della carne.

Sovracosce di pollo in umido: da preparare in padella a fuoco lento con un sugo a base di pezzettoni di pomodoro. E con l’aggiunta a scelta di spezie ed aromi, dal rosmarino al pepe e passando per l’origano.

Scaloppine ai funghi: la base è la noce di vitello con funghi champignon, farina per impanare la carne, ed aggiunta di sapori, dal pizzico di pepe al rosmarino, e passando per le foglioline di timo.

Polpette al sugo: il classico piatto della nonna per chi ama la carne. Gusto e facilità di preparazione per una ricetta che a tavola unisce grandi e piccini.

Peperoni ripieni con carne e salsiccia: il macinato, la salsiccia, il pane raffermo, il formaggio e le uova. Sono questi i principali ingredienti dei peperoni ripieni di carne e salsiccia che, tra le ricette che abbinano alla carne gli ortaggi, sono dei veri e propri scrigni appetitosi.

Ecco altre delizie da cucinare

Spezzatino con i piselli: al pari delle polpette al sugo, pure lo spezzatino con i piselli è gustoso e facile da preparare. Cotto in umido, lo spezzatino con i piselli va condito con cipolla, brodo vegetale e mezzo bicchiere di vino.

Melanzane ripiene: un piatto che non si discosta dai peperoni ripieni. Anche perché sul ripieno di carne è possibile fare cosa? Per esempio, optare per quella trita di maiale con pane raffermo e pecorino a base dell’impasto.

Carne alla pizzaiola: classico secondo piatto in umido a base di fettine di manzo e passata di pomodoro. Con aggiunta a scelta di aglio o cipolla, olio extravergine ed origano. Il pepe ed il sale quanto basta.

Arrosto di vitello al forno con patate: la materia prima per questo piatto facile da preparare è la sottofesa di vitello con le patate tagliate a tocchetti. E con l’aggiunta di olio, rosmarino e vino bianco. Anche in questo caso il pepe ed il sale quanto basta.

Bombette pugliesi: sono involtini di vitello nonché secondo piatto tipico della tradizione pugliese. Al loro interno c’è il caciocavallo, una fettina di pancetta, l’aglio tritato ed il prezzemolo. La carne avvolta ad involtino va tenuta insieme con uno stuzzicadenti. Con le bombette pugliesi, quindi, ecco le 10 migliori ricette da cucinare come secondo a cena.