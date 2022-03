Tutti pensano a quanta energia consumano, ma gli elettrodomestici sono anche uno strumento utilissimo per risparmiare tempo e soldi. La cosa importante è utilizzarli nel modo più adeguato a ottimizzare i consumi.

Quando si è ai fornelli, ad esempio, basterebbe applicare alcuni banalissimi trucchi per avere una bolletta più bassa. Ma un aiuto potrebbe arrivare anche dai piccoli elettrodomestici, alcuni dei quali sono già diventati indispensabili per molti.

I 4 piccoli elettrodomestici indispensabili per la casa che bisognerebbe scegliere per risparmiare soldi e tempo in cucina

Gli elettrodomestici sono davvero una salvezza per chi si occupa delle faccende di casa. C’è chi non può più fare a meno, ad esempio, di aspirapolvere e lavastoviglie. Alcuni non possono rinunciare nemmeno all’asciugatrice. Basta infatti considerare poche cose essenziali per scegliere un’asciugatrice conveniente, salvaspazio e dai bassi consumi, per evitare stangate in bolletta.

Dopo averli provati, non si potrà più fare a meno neanche dei piccoli elettrodomestici che danno un valido aiuto in cucina.

Il primo è la macchina per il pane. Bastano pochi minuti di tempo per mettere insieme gli ingredienti e la macchina farà tutto da sé. Si tratta di un’ottima soluzione per chi vuole un prodotto genuino e naturale, facendolo in casa senza fatica.

Il secondo è l’indispensabile vaporiera. Grazie a questo piccolo elettrodomestico si possono preparare in un solo colpo diversi alimenti, dalle patate al pesce, alle verdure. Usandola una o due volte a settimana si potranno avere sempre a disposizione dei cibi da conservare in frigorifero. Al momento del pasto, si dovranno solo scaldare. È la soluzione ideale soprattutto per chi ha poco tempo a disposizione durante la settimana, per chi è a dieta o vuole semplicemente mangiare sano.

Come avere caffè caldo la mattina e frutta sempre pronta da bere

Tra i 4 piccoli elettrodomestici indispensabili per la casa ne troviamo uno che, oltre a essere utile, concede anche una coccola quotidiana. Si tratta della macchina del caffè smart, che si può connettere al WI FI di casa e gestire anche da remoto. Dalla versione più semplice a quella programmabile con i comandi vocali, è uno strumento indispensabile per chi ama trovare il caffè sempre caldo la mattina. Inoltre, con la gestione da remoto e la programmazione, si ottimizzeranno anche i consumi.

Infine, molto utile è l’estrattore, soprattutto durante la bella stagione. Per avere sempre un succo di frutta fresco fatto in casa, l’estrattore è la soluzione ideale. Senza contare che è possibile riciclare anche gli scarti della frutta usandoli in una ricetta per dei biscottini da colazione.