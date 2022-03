Siamo a marzo, il mese dell’anno in cui iniziano a comparire sulle nostre tavole i meravigliosi asparagi. Gli asparagi sono tra gli ortaggi più versatili in assoluto e abbiamo scoperto poco tempo fa come trasformarli in gustosissimi involtini. Ma c’è anche un altro ottimo motivo per mangiarli. Sono ricchissimi di sostanze che potrebbero dare una mano enorme all’organismo, soprattutto se li abbiniamo ad altri ortaggi altrettanto straordinari. Quindi, mettiamoci ai fornelli perché nella ricetta che stiamo per presentare c’è una miniera di vitamina K e fibre. Ovvero di sostanze preziosissime per la salute cardiovascolare.

La ricetta amica del cuore che potrebbe aiutarci anche per la pressione

La ricetta, di cui stiamo per scoprire le proprietà, è quella degli asparagi con cipolle su letto di piselli gialli. Gli asparagi contengono elevate quantità di vitamina K, potassio e fibre. La prima è fondamentale per la coagulazione del sangue. Il secondo potrebbe rivelarsi utilissimo per la salute cardiovascolare. Le fibre, infine, possono facilitare la funzionalità intestinale. In più gli asparagi non hanno particolari effetti collaterali, se non in chi è in cura con farmaci diuretici. In questo caso dovremmo consultare il medico prima di mangiarli.

La cipolla, invece, è ricchissima di preziosa quercetina. Ovvero del flavonoide che potrebbe aiutarci a regolare la quantità dei trigliceridi e del colesterolo presenti nel sangue.

E, se li abbiniamo a un gustoso letto di piselli gialli e a pochi altri ingredienti, creeremo un contorno gustosissimo oltre che sano.

Gli ingredienti per gli asparagi con cipolle su letto di piselli gialli

Per la nostra ricetta ci serviranno:

1 kg di asparagi verdi selvatici;

4 etti di piselli gialli secchi;

150 g di cipolla;

30 ml di olio d’oliva;

sale e pepe per condire;

acqua.

Una miniera di vitamina K e fibre in questa facilissima ricetta che potrebbe proteggere il cuore e aiutarci contro la pressione alta

Iniziamo proprio dagli asparagi. Puliamoli dai residui di terra, togliamo la parte più dura del gambo e cuociamoli per pochi minuti al vapore. È il modo migliore per conservare le proprietà nutrizionali.

Completata l’operazione, tritiamo la cipolla e facciamola soffriggere in una padella con l’olio per pochi minuti. Riempiamo la padella d’acqua e aggiungiamo anche i piselli lavati. 40 minuti di cottura e poi potremo toglierli per trasformarli in una crema con il frullatore.

Cuociamo per altri 5 minuti la crema, regolando il sapore con sale e pepe, e poi spegniamo il fornello.

Saltiamo velocemente anche gli asparagi per 5 minuti e piazziamoli in un piatto da portata. Non ci resta che ricoprirli con la crema di piselli e andare in tavola.

