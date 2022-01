Nessuno vorrebbe dover pagare una bolletta salata, eppure ogni mese i conti sono spesso più alti del previsto. Tra luce e gas, in inverno le spese lievitano perché si ha necessità di creare un ambiente più caldo e luminoso possibile, ma non solo.

Una parte delle spese del gas se ne va quando si sta ai fornelli, soprattutto se non si presta la dovuta attenzione ad alcuni dettagli. Anche se sembrano banali, potrebbero davvero fare la differenza per il portafoglio, ma alcuni anche per la salute.

Scegliere le pentole e le padelle giuste per ridurre i consumi

Per risparmiare sulla bolletta del gas in cucina, la prima cosa da fare è scegliere le pentole e padelle più adatte.

Usare la pentola a pressione, ad esempio, non solo aiuterebbe ad abbassare il colesterolo, ma ridurrebbe anche i tempi di cottura. Rispetto a quella tradizionale, infatti, la cottura in pentola a pressione può impiegarci circa la metà del tempo, se non meno. Ecco due buoni motivi per scegliere di cucinare i cibi in questo modo sano e conveniente, senza dover rinunciare al gusto.

Un altro consiglio è scegliere delle pentole e delle padelle della giusta dimensione per i propri fornelli. Difatti, è importante che la fiamma non vada oltre la loro base. Oltre a disperdere energia e calore, potrebbe anche rovinarle. Usare quindi delle pentole con un diametro che sia circa il doppio di quello del fornello usato.

Per risparmiare sulla bolletta del gas in cucina ecco 4 consigli da applicare quando si è ai fornelli

Vediamo ora altri due consigli da applicare mentre si sta cucinando.

Il primo è usare i coperchi, in modo da accelerare i tempi di cottura e risparmiare sui consumi. I liquidi bolliranno più in fretta e non sarà necessario tenere la fiamma troppo alta. Senza contare che diminuirebbe, così, la perdita di aromi e sapori, col vantaggio di poter limitare l’uso dei condimenti.

Infine, potrebbe essere utile anche spegnere il fuoco prima che il cibo sia completamente cotto. Grazie al calore residuo, la cottura potrà proseguire facendo risparmiare ogni volta uno o due minuti di consumo.

Prima di mettersi ai fornelli, un altro modo per risparmiare è assicurarsi di conservare i cibi nel modo migliore. Infatti, con alcuni trucchi intelligenti si possono conservare più a lungo, evitando inutili sprechi.

