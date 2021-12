L’asciugatrice è diventata per molti un elettrodomestico indispensabile. Nonostante consumi abbastanza e questo si veda in bolletta, durante l’inverno risolve un bel po’ di problemi. Per esempio, evita che ci siano stendini pieni di vestiti appesi ovunque e che si formi troppa umidità.

Per chi non l’ha ancora sperimentata e vuole comprarne una, oppure per chi pensa sia giunto il momento di cambiarla, ecco qualche consiglio per scegliere quella giusta.

Ecco come scegliere l’asciugatrice più conveniente per salvare spazio in casa ed evitare una stangata in bolletta

L’asciugatrice è un alleato prezioso per le faccende di casa. Infatti, fa risparmiare tempo e spazio grazie a un’asciugatura dei vestiti rapida ed efficace. Soprattutto per cose ingombranti come piumini, cappotti e lenzuola, è una fortuna poterla avere in casa.

Potrebbe capitare che le lenzuola si arrotolino e rimangano umide e stropicciate, ma per evitarlo basta questo stupefacente trucchetto e la questione è subito risolta.

In base al modo in cui si produce l’aria che asciuga i vestiti, le asciugatrici casalinghe possono essere a resistenza elettrica o a pompa di calore. In commercio sono sempre più numerose quelle a pompa di calore, e per fortuna. Infatti, consumano meno e, anche se costano di più, sul lungo periodo sono più convenienti perché fanno risparmiare in bolletta. Vediamo cos’altro dobbiamo sapere prima di acquistare la nostra prossima asciugatrice.

Cosa bisogna controllare prima di acquistare un’asciugatrice

Prima di acquistare un’asciugatrice, bisogna considerare la capacità di carico, che dovrà essere adeguata a dimensioni, esigenze e ritmi di tutta la famiglia. Alcune asciugatrici arrivano addirittura a 11 kg, ma attenzione all’efficacia dell’asciugatura. Infatti, potrebbero metterci un tempo maggiore e restituire dei capi non perfettamente asciutti.

Prima di acquistare un’asciugatrice, inoltre, bisogna dotarsi di un metro. È infatti essenziale capire quanto spazio occupa. Le dimensioni sono standard, simili a quelle di una lavatrice, ma negli spazi piccoli può essere comunque troppo ingombrante. Vediamo alcuni trucchi che aiuterebbero a ottimizzare gli spazi.

Alcuni trucchi per ottimizzare gli spazi occupati dagli elettrodomestici

Quando gli spazi in casa sono limitati, è necessario ottimizzare quelli occupati dagli elettrodomestici. Si può optare per i modelli dalle dimensioni ridotte, per esempio questo elettrodomestico compatto al posto della lavastoviglie a incasso.

Un’altra soluzione sarebbe acquistare una lavasciuga che unisca le funzioni di lavatrice e asciugatrice. Anche se potrebbe essere meno efficiente, sicuramente occupa uno spazio inferiore. Altrimenti, sfruttare i modelli impilabili in modo da posizionare l’asciugatrice sopra la lavatrice, o viceversa.

Può anche essere utile valutare la posizione degli oblò, che se collocati frontalmente permetteranno di sfruttare la parte superiore come piano d’appoggio.

Un ultimo aspetto da considerare è la modalità di scarico. Alcune asciugatrici hanno uno scarico a condensazione, con una vaschetta dove si raccoglie l’acqua estratta dai tessuti durante l’asciugatura.

Altre, invece, hanno un sistema di evacuazione che elimina l’acqua con un tubo di scarico. In tal caso, controllare che vengano fornite le guarnizioni per i collegamenti con lo scarico usato anche per la lavatrice.

I modelli a condensazione sono da preferire in quanto si possono posizionare in modo più flessibile, senza necessità di un collegamento alla rete idrica.

Infine, ricordarsi di fare una manutenzione adeguata, dalla pulizia del filtro allo svuotamento del serbatoio dell’acqua, per conservare l’asciugatrice in buone condizioni più a lungo.

Ecco come scegliere l’asciugatrice più conveniente per salvare spazio in casa ed evitare una stangata in bolletta. Per scongiurare una bolletta salatissima è anche utile evitare questo errore con l’aspirapolvere che tanti fanno.