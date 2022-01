Mai buttare gli scarti dell’estrattore perché si possono riutilizzare per una colazione leggera, sana ed economica

L’inverno è la stagione delle spremute, bevande che valgono oro per la salute e a colazione fanno iniziare la giornata con energia e gusto. Quando si preparano, tuttavia, gran parte della polpa viene scartata, soprattutto se si utilizza un estrattore, ma anche una centrifuga.

Anche se si chiamano scarti, in realtà si possono conservare e riutilizzare per strepitose ricette in cucina. Basta mescolarli con qualche altro ingrediente e si avrà, ad esempio, una colazione gustosa, sana ed economica.

Una ricetta semplicissima che si può preparare con gli scarti dell’estrattore è quella degli squisiti biscotti alla frutta. Magari da gustare a colazione in abbinamento alla spremuta d’arancia.

Con circa 200 grammi di scarti, serviranno anche:

300 grammi di farina 00;

2 tuorli d’uovo;

50 grammi di burro o di olio di semi;

1 cucchiaio di miele;

mandorle, gocce di cioccolato fondente o uva passa a piacere.

Se si sceglie di non usare il burro, ecco quale olio di semi usare tra i più sani, perché aiuterebbe la salute cardiovascolare.

Mandorle, pezzetti di cioccolato e uvetta sono facoltativi e se ne possono aggiungere 2 o 3 per ogni biscotto in base ai propri gusti.

Come preparare i biscotti con i resti della frutta e pochi altri ingredienti

Per preparare i biscotti, prima di tutto unire gli scarti di frutta, la farina, i tuorli, il burro o l’olio e il miele in una terrina. Mescolare bene gli ingredienti finché il composto non sarà omogeneo.

Quindi, prenderne con le mani poco alla volta, creare delle palline e schiacciarle leggermente.

Dopo aver acceso il forno a 180 gradi, disporle su una teglia rivestita con la carta da forno. Se è finita, ecco delle soluzioni alternative pratiche e sostenibili che si possono usare.

A questo punto, aggiungere qualche mandorla, goccia di cioccolato o uva passa a piacere. Poi, infornare i biscotti e lasciarli cuocere per circa 15 minuti. Quando saranno ben dorati, verificarne la cottura con uno stuzzicadenti, quindi toglierli dal forno e lasciarli raffreddare. Ora sono pronti da gustare assieme a una succosa spremuta. L’arancia è il frutto ideale per le spremute invernali, ma forse pochi sanno che anche questo frutto è ricco di vitamina C e aiuterebbe contro il colesterolo alto.

Da ora in poi, mai buttare gli scarti dell’estrattore perché si possono riutilizzare per una colazione leggera, sana ed economica.