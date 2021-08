Settembre porta con sé sempre una gran voglia di rivoluzionare la propria monotonia e di fare importanti cambiamenti. Quando si tratta di modifiche all’arredo bisogna però giocare d’anticipo e studiare bene ogni cambiamento. Specie quando gli spazi sono veramente ristretti, ogni cosa dovrebbe avere un posto ben pensato. Uno degli stili che sta conquistando molte persone è quello etnico, un perfetto mix di colori e motivi tutti da scoprire.

Sperimentare questo stile in spazi ampi come il salotto o una stanza da letto è abbastanza semplice. Le cose sono notevolmente più complicate in uno degli ambienti per definizione più ristretto dell’abitazione. Proprio per questo motivo la Redazione offre ai Lettori 8 originali consigli per arredare anche il bagno più piccolo secondo questo eccezionale stile moderno che sta spopolando.

Come avere un perfetto bagno etnico grazie alle idee giuste

Per avere un bagno in perfetto stile etnico la parola d’ordine è “colori d’impatto”. Bisognerà usare tinte forti e decise, senza escludere colori inusuali come il nero o il color petrolio. Normalmente, è sconsigliabile usare tinte scure in spazi ristretti, ma, trattandosi della vera caratteristica di questo stile, è impossibile fare diversamente.

Tra gli elementi che non possono mancare in una stanza etnica figurano tappeti e tendaggi. Questi, invece, saranno di colorazioni molto tenui e con materiali tipici di questo stile, proprio come il lino. Non male anche lampade a vista e pendente, con qualche tocco di oro. Questo colore fa subito oriente ed è bellissimo anche sulle tubature dei sanitari lasciate volutamente a vista.

Per non trascurare anche l’olfatto

In un bagno etnico non bisogna dimenticare l’importanza di aromi olfattivi da vaporizzare, come la mirra, ad esempio. Bisogna precisare che molti la utilizzano per profumare casa ma il suo olio ha incredibili proprietà sulla mente e straordinari effetti su pelle e capelli. Le profumazioni tra cui scegliere sono comunque tantissime e tutte conferiranno immediatamente il tanto desiderato “stile etnico”.

Altri degli 8 originali consigli per arredare anche il bagno più piccolo secondo questo eccezionale stile moderno

Questo stile è oggi molto più moderno per le influenze sempre più determinanti che arrivano dall’home decor. Materiali come il legno, ad esempio, impreziosiscono questo stile e sono perfetti per mobili e ripiani.

Anche nel bagno le candele giocano un ruolo di primaria importanza per la realizzazione di un’atmosfera soffusa. Per questo motivo la Redazione aveva spiegato perché passare un matterello su una candela.

Per sanitari e vasche consigliamo di scegliere forme arrotondate e super essenziali ed evitare tutto ciò che sia eccessivamente classico. In questo modo anche un bagno piccolissimo acquisterà un tocco etnico invidiabile.