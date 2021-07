Quando si raggiunge il traguardo degli “anta” non è solo l’età anagrafica a segnare un cambiamento. Attraverso un adeguato stile di vita è possibile rallentare il processo di invecchiamento a partire proprio dalle scelte a tavola. Di seguito vediamo qual è il pesce da mangiare dopo i 40 anni per prevenire tumori, malattie cardiache e neurodegenerative

Il segreto della longevità racchiuso in un semplice nutriente

Un recentissimo studio scientifico ha dimostrato che uno degli elisir di lunga vita è presente negli acidi grassi Omega-3. Queste sostanze possono garantire longevità alle persone che le assumono e prevenire numerose malattie. I ricercatori hanno raccolto i dati di 17 studi differenti creando una visione di insieme sull’effetto degli acidi grassi polinsaturi. Lo schema ha mostrato come queste molecole contribuiscano a donare lunga vita ai soggetti che le assimilano. I benefici degli Omega-3, uniti all’allenamento, possono riflettersi anche sul cervello infatti. Abbiamo suggerito alcune attività di brain training nell’articolo “come rallentare l’invecchiamento del cervello con queste 5 strategie efficacissime”.

Il pesce da mangiare dopo i 40 anni per prevenire tumori, malattie cardiache e neurodegenerative

Andando incontro all’età adulta e alla vecchiaia è possibile che il corpo patisca delle carenze di nutrienti fondamentali. In questo senso, oltre ad una integrazione supplementare, si potrebbe risolvere il problema assumendo specifici alimenti. Nel caso degli Omega-3, una delle fonti più ricche in assoluto è il pesce azzurro come sgombro, alici e sardine. Questi pesci che popolano i nostri mari oltre ad essere molto nutrienti vantano anche prezzi piuttosto contenuti. Una ragione in più per assicurarsi almeno 2-3 porzioni di pesce a settimana.

I “grassi buoni” presenti nel pesce azzurro aiutano a mantenersi in salute senza affaticare cuore, fegato, intestino e cervello. Chi non ama particolarmente il pesce, può trovare anche delle fonti vegetali di acidi grassi polinsaturi.

Un esempio lo abbiamo fornito dell’articolo “una miniera di Omega-3 in questi semi per prevenire malattie cardiovascolari e neurodegenerative”. In questa maniera ci si potrà garantire una lunga e sana vita.

