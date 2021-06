I semi vegetali si trovano ormai di frequente nei supermercati o nei negozi di alimentari. Il loro utilizzo non è esclusivamente legato al sapore particolare che riescono a conferire all’interno delle numerose ricette nelle quali si impiegano. In realtà, questi piccoli ingredienti rappresentano una fonte di preziosi nutrienti per l’organismo e sono utili ad una alimentazione sana e salutare.

Perché gli Omega-3 sono acidi grassi essenziali

Alcuni li definiscono “semi della salute” per le numerose proprietà che possiedono. Ciò perché è possibile trovare una miniera di Omega-3 in questi semi per prevenire malattie cardiovascolari e neurodegenerative. Stiamo parlando dei semi di chia e dei semi di lino. Queste varietà presentano delle caratteristiche davvero particolari e si possono consumare in qualsiasi momento della giornata. Tra le sostanze che li compongono, sicuramente rivestono un ruolo fondamentale gli Omega-3, acidi grassi essenziali che proteggono l’organismo. Poiché il nostro corpo non è in grado di sintetizzarli autonomamente, è necessario assumerli attraverso l’alimentazione.

Una miniera di Omega-3 in questi semi per prevenire malattie cardiovascolari e neurodegenerative

Gli Omega-3 svolgono una funzione strutturale nel corpo in quanto rendono più fluide e resistenti molte membrane cellulari. Grazie alla loro azione, questi acidi grassi diventano un fattore protettivo contro malattie che coinvolgono il sistema cardiocircolatorio, il sistema nervoso e molti apparati. Inoltre contrastano efficacemente le malattie infiammatorie. Generalmente, il fabbisogno giornaliero di Omega-3 negli adulti corrisponde a circa 0,25 grammi. Un quantitativo facilmente assimilabile con gli alimenti.

I semi di chia e quelli di lino sono particolarmente ricchi di sostanze contenenti Omega-3. Basti pensare che 100 grammi di olio di questi semi contengono circa 50 grammi di acidi grassi appartenenti al gruppo degli Omega-3. Grazie al loro potere fluidificante del sangue, tali acidi grassi riescono a contrastare il colesterolo cattivo e la formazione di placche aterosclerotiche. Inoltre, alcuni studi scientifici hanno dimostrato come simili nutrienti possano contribuire a contrastare le allergie. Questo indica come gli Omega-3 siano elementi essenziali nella dieta quotidiana e nella alimentazione consapevole che mira a conservare uno stato di salute ottimale.

Approfondimento

