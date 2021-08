La cura per la propria persona ha aumentato l’attenzione verso la salute anche della pelle. Tuttavia si registra un aumento di casi di tumori proprio alla pelle soprattutto tra i più giovani. Ma grazie alla prevenzione e all’informazione, secondo i dati, circa il 90% dei pazienti guarisce. In particolare grazie alle diagnosi precoci, agli enormi passi avanti nella ricerca e nei trattamenti chirurgici e terapeutici. Ma è necessario non abbassare la guardia e avere comportamenti corretti che diminuiscano il rischio d’insorgenza del tumore.

Quest’oggi infatti i Consulenti di ProiezionidiBorsa avvertono che il campanello d’allarme del tumore alla pelle è questo sintomo comune che a volte ignoriamo. Stiamo parlando alterazioni presenti sulla pelle. Spesso un po’ la paura un po’ la vita frenetica ci inducono a sottovalutare dei segnali che, se presi in tempo, possono risparmiare notevoli sofferenze. Ecco perché è importante prendersi cura di sé e trovare il tempo necessario per fare sempre i dovuti controlli. Infatti Chi ha 40 anni deve fare questi controlli salvavita per non avere brutte sorprese. Quando si notano dei piccoli cambiamenti è molto importante consultare il medico che potrebbe notare immediatamente una lesione cutanea e prescrivere controlli ulteriori e specifici. Se preso in tempo infatti il tumore alla pelle si può curare con successo.

Il fattore di rischio principale dei tumori alla pelle è l’esposizione alle radiazioni ultraviolette. Pertanto è molto importante avere comportamenti responsabili quando ci si espone al sole, per evitare un pericolo serio per la salute. Una bella tintarella non vale nulla innanzi al benessere della nostra salute. Tra i tumori alla pelle più comuni, oltre al melanoma, sono il carcinoma cutaneo a cellule squamose e il carcinoma basocellulare. Quest’ultimo è tra i più diffusi nella popolazione caucasica. È fondamentale prestare attenzione ai sintomi iniziali, che raramente si manifestano.

È importantissimo pertanto osservarsi attentamente per notare la comparsa o un cambiamento di qualche lesione o piccola macchia. Ad esempio nel melanoma a diffusione superficiale, si può presentare una lesione cutanea pigmentata, modificata nella forma e nel colore. Si presenta, solitamente, alle donne sulle gambe, mentre agli uomini sul tronco. O, nel sottotipo di lentigo maligna, si presenta come una piccola macchia pigmentata, con una crescita lenta che una volta diventato invasivo, può progredire velocemente. Di solito compare dai 60 anni in poi.

Segnali del carcinoma basocellulare sono noduli simili a chiazze di colore rosa che aumentano lentamente. Mentre nei carcinomi spinocellulari o a cellule squamose, si manifestano come una lesione indurita, nodulare o come un’ulcera senza croste. Compaiono solitamente su orecchie, collo, arti superiori, viso e cuoio capelluto. Queste lesioni cutanee possono passare inosservate per le piccole dimensioni, o perché erroneamente si crede siano piccole macchie passeggere. Pertanto, è necessario non esporsi nelle ore più calde, proteggersi e osservarsi attentamente, utilizzando anche uno specchio. Controllare attentamente la nostra pelle è fondamentale nella prevenzione ed è molto importante una visita dermatologica almeno una volta all’anno soprattutto in presenza di nei.