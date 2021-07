Chi soffre di ipercolesterolemia sa bene quanto sia importante porre una particolare attenzione agli alimenti che si portano a tavola. È certamente vero che la terapia farmacologica ipolemizzante può aiutare a controllare i depositi di grasso nel sangue. Tuttavia, questa da sola non basta ad ottimizzare i valori, ecco perché la dieta e lo stile di vita hanno una incidenza notevole sul benessere. Vediamo allora quali sono i 3 fantastici cibi senza colesterolo e trigliceridi che abbassano naturalmente i valori LDL.

Conseguenze dell’eccesso di grassi nell’organismo

Uno degli effetti sull’organismo che una dieta eccessivamente grassa può causare all’organismo è l’aumento del grasso viscerale. Tale flusso di acidi grassi che si dirige verso il fegato aumenta la produzione di VLDL, ossia lipoproteine che si possono trasformare successivamente il LDL. Uno studio scientifico ha mostrato come tale meccanismo esponga alla formazione delle pericolose placche aterosclerotiche. Al riguardo, abbiamo parlato di alcune erbe con effetto detox nell’articolo “Per depurare rapidamente il fegato grasso basta una tazza di questa bevanda naturale”.

I 3 fantastici cibi senza colesterolo e trigliceridi che abbassano naturalmente i valori LDL

Quali sono gli alimenti che non rappresentano un rischio per i livelli di colesterolo nel sangue? Tra i principali troviamo sicuramente i cereali, i legumi e gli ortaggi.

Questi alimenti possiedono specifiche proprietà che li rendono degli ottimi alleati della sana alimentazione. Legumi, ortaggi e cereali, ispecialmente quelli integrali, sono ricchi di fibre utili al regolare la funzionalità dell’intestino. Inoltre, questi alimenti sono ricchi di fitosteroidi, polifenoli e acidi grassi polinsaturi che offrono un contributo nel controllo del colesterolo alto.

Nel caso dei vegetali, un particolare accento va posto agli oli da essi derivati e dall’utilizzo che se ne fa in cucina. È il caso ad esempio dell’impiego di tali oli per fritture o cotture ad alte temperature. Quando ci si serve degli oli vegetali insaturi per le fritture, questi possono subire una trasformazione alle elevate temperature subendo un processo chimico di idrogenazione. Tale lavorazione trasforma gli oli vegetali simili ai grassi saturi di origine animale. È per tale ragione che una dieta a basso contenuto di colesterolo deve considerare anche i metodi di cottura e di preparazione degli alimenti.

