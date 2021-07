Le infradito sono la calzatura più utilizzata e amata nel periodo estivo. Col caldo il piede è libero di respirare senza gli impedimenti della scarpa chiusa. Inoltre questo tipo di ciabatte è comodo e utile in molte situazioni, per esempio quando si scende in spiaggia. Tuttavia è capitato a tutti di ritrovarsi con una infradito rotta. In quel momento, quando l’infradito pare averci lasciato a piedi, capita di benedire le vecchie scarpe chiuse.

Ma non tutto è perduto e forse non si è costretti a ritornare a casa a piedi nudi o con una sola scarpa. Infatti ecco spiegato come riparare facilmente le infradito rotte in 2 minuti con 3 trucchi eccezionali. Che siano infradito di plastica o sandali, in questo modo sapremo sempre come rimediare senza stressarci troppo. Bastano dei comunissimi oggetti che si possono trovare ovunque facilmente. Non si dovranno spendere soldi e avremo risolto il problema in pochi minuti.

Forse non molti sanno che avere una graffetta con sé può essere fondamentale in molte occasioni. L’infradito rotta è una di queste. Se la parte superiore che lega il piede si è staccata, allora iniziamo reinserendola nel foro della suola in cui dovrebbe stare. Poi prendiamo la graffetta e infiliamola nella parte tonda della fettuccia, sotto la suola. Ecco che le due parti non si staccheranno più. Lo stesso identico sistema può essere fatto usando una rondella piana o elastica in metallo o in plastica. Oppure si può usare una semplicissima linguetta delle lattine. Forse meno elegante ma assolutamente adatta allo scopo.

L’ultimo trucco consiste nell’utilizzare due elastici per capelli. Questa riparazione ha qualche passaggio in più, ma consente di fare una riparazione più duratura. Con delle forbici tagliamo il pezzo di fettuccia che solitamente si incastra nel foro della suola. Bisogna che resti solo la parte a forma di “v”. Leghiamo l’elastico a questa parte fissandone un’estremità dentro l’altra. Resta un piccolo cappio che va infilato nel buco della suola. Col secondo elastico fissiamo la parte del primo che esce dal foro con uno o più nodi. Controlliamo tirando che la riparazione regga e il gioco è fatto.

